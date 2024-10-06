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Зеленский отправил в США делегацию для обсуждения «плана победы»

06 октября 2024, 23:04

Президент Украины Владимир Зеленский направил в США начальника Генерального штаба Анатолия Баргилевича и вице-премьера Ольгу Стефанишину. Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.
Делегация направили в Вашингтон для обсуждения «плана победы» перед его представлением на встрече в формате «Рамштайн».

Согласно сообщению The Washington Post, которое ранее цитировали украинские политологи и политики, в стране растет разочарование «планом победы» Зеленского.



Визит украинского лидера в США ожидался с нетерпением, но в результате Киев, как утверждается, находится в состоянии неопределенности.

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#владимир зеленский
#сша
#украина
Израиль заявил о планах атаковать ядерные объекты Ирана
Глава Минобороны Израиля Галант сообщил о планах атаковать ядерные объекты Ирана
06 октября 2024, 23:47

Фото: istockphoto/Zeferli

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что Израиль готов атаковать ядерные объекты Ирана в случае необходимости. Министр обороны высказал свое мнение по этому вопросу в интервью CNN.
«Все варианты обсуждаются. Мы доказали, что у Израиля есть возможности поражать цели вблизи и на дальнем расстоянии. Мы соответствующим образом ответим на атаку Ирана», – заявил министр.

В то же время телеканал подчеркнул, что Вашингтон решительно выступает против любой атаки на ядерную инфраструктуру исламской республики. По словам министра Галанта, еврейское государство обсуждает свои ответные меры с Соединенными Штатами, но окончательное решение о том, как ответить на иранскую атаку, будет принято ими самими.

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог призвал к созданию на Ближнем Востоке организации, подобной НАТО, для совместной борьбы с Ираном и экстремистскими организациями.

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#иран
#ракетный удар
#сша
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В Словакии выступили против вступления Украины в НАТО
Премьер Словакии Фицо: депутаты Smer-SD выступят против членства Украины в НАТО
06 октября 2024, 23:31

Фото: iStock/Derek Brumby

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, лидер партии Smer-SD («Направление — социальная демократия»), заявил, что его парламент не поддержит вступление Украины в НАТО, сообщает РИА Новости.
Фицо подчеркнул, что членство в НАТО не может быть реализовано при поддержке лишь нескольких человек. Он напомнил, что это должно быть одобрено всеми странами.

«Пока я буду главой правительства Словакии… буду так вести депутатов парламента, которые у меня под политическим контролем, чтобы никогда не согласились с членством Украины в НАТО, потому что это основание для начала Третьей мировой войны», – заявил он.

5 октября газета Financial Times со ссылкой на неназванные дипломатические источники сообщила, что Украина обсуждает со своими союзниками территориальные уступки России.

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#роберт фицо
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#парламент
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#нато
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Президент Израиля предложил создание ближневосточного аналога НАТО
Президент Израиля Герцог предложил создание аналога НАТО на Ближнем Востоке
06 октября 2024, 23:11

Фото: istockphoto/Sckrepka

Президент Израиля Ицхак Герцог призвал к созданию на Ближнем Востоке организации, подобной НАТО, для совместного противостояния Ирану и экстремистским организациям, сообщает телеканал Al Arabiya.
Он также призвал жителей региона противостоять Тегерану и всем, кто его поддерживает. По его словам, исламская республика представляет собой серьезную угрозу безопасности для Ближнего Востока.

Ранее командующий военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана контр-адмирал Алиреза Тангсири заявил о готовности страны к сценариям полномасштабной войны с Израилем. Он напомнил, что Тегеран находится в конфликте с Израилем уже 44 года и регулярно отрабатывает возможные сценарии конфликта.

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#израиль
#иран
#нато
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Вместе с лидером «Хезболлы» погиб глава иранского спецназа, заявили в Британии
Reuters: глава спецназа КСИР Каани пропал после удара по Бейруту 27 сентября
06 октября 2024, 22:59

Фото: iStock/Ghulam Hussain

Командир спецназа «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) пропал и перестал выходить на связь после удара Израиля по Бейруту 27 сентября. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники. Именно после этой израильской атаки погиб лидер «Хезболлы» Хасан Насрулла.
При этом других деталей агентство не приводит. Иран, в свою очередь, сообщал о гибели заместителя командующего КСИР генерала Аббаса Нилфорушана, который находился вместе с Насруллой в Бейруте. О том, что с ними присутствовал и Каани, не сообщалось.

Напомним, 27 сентября пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари официально заявил, что израильские войска провели масштабную атаку на главный военный штаб «Хезболлы» в Бейруте — целью атаки были лидеры движения. Сообщалось, что в результате удара погиб генеральный секретарь ливанского движения «Хезболла» Хасан Насрулла.

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#удар
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Нидерланды отправили на Украину первую партию истребителей F-16
06 октября 2024, 21:58

Фото: istockphoto/Maikel de Vaan

Нидерланды отправили на Украину первую партию американских истребителей F-16. Об этом сообщил министр обороны страны Рубен Брекелманс на своей странице в Х. По его словам, оставшиеся боевые самолеты из 24 обещанных поставят в ближайшее время.
«Впервые могу официально заявить, что первые нидерландские F-16 прибыли на Украину <...> Остальные из 24 самолетов будут поставлены в ближайшие месяцы», — заявил глава Минобороны Нидерландов.
Ранее Брекелманс заявлял, что нидерландские ВВС сняли с эксплуатации старые F-16, чтобы отдать их Киеву и Будапешту, где истребители якобы получат новую жизнь. До этого он обещал помогать Украине материалами для ремонта этих боевых самолетов.

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#истребители
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Нетаньяху предсказал последствия возможного запрета на поставки оружия Израилю
Премьер Нетаньяху: запрет на оружейные поставки Израилю усилит проиранские силы
06 октября 2024, 20:20

Фото: istockphoto/Rainer Puster

Возможный запрет на оружейные поставки для Израиля усилит Иран и его союзников, заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Как уточнили в канцелярии Нетаньяху, такое развитие событий усилит «ось зла» под руководством исламской республики.
«…поскольку Иран поддерживает все звенья иранской оси террора, от друзей Израиля ожидается, что они поддержат его, а не будут налагать на него ограничения, которые только усилят иранскую ось зла», — пояснили в канцелярии.

Премьер Израиля отметил, что действия его страны против шиитской «Хезболлах» дают возможность изменить обстановку в Ливане для безопасности, стабильности и мира.

Ранее сообщалось, что ночной удар по Газе со стороны Израиля унес жизни более 20 человек.

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#израиль
#иран
#война
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#поставки
#новости
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Президент Узбекистана Мирзиёев посетит Совет глав государств СНГ в Москве
06 октября 2024, 19:16

Фото: сайт президента Республики Узбекистан

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит заседание Совета главы государств, которое пройдет в Москве с 7 по 9 октября. Об этом сообщила его пресс-служба. Отмечается, что узбекистанский лидер примет участие в мероприятиях, посвященных очередному заседанию.
«Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 7-8 октября посетит город Москву с рабочим визитом», — указано в заявлении.
Как сообщал ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Владимир Путин проведет свой день рождения 7 октября в рабочем режиме, планируются встречи с лидерами стран СНГ, а также ряд других рабочих не публичных встреч.

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#снг
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Стало известно, когда пройдут выборы на Украине
Посол Мирошник: выборы на Украине пройдут не раньше весны
06 октября 2024, 19:08

Фото: istockphoto/sandsun

Выборов на Украине вряд ли стоит ждать раньше весны 2025 года, и представлять собой они будут не больше, чем имитацию. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на посла по особым поручениям российского МИДа Родиона Мирошника.
«В общем, Зеленскому нужна имитация выборов, где результат был бы изначально запрограммирован. Однако раньше весны, даже этот манипулятивный процесс вряд ли будет запущен», — прокомментировал дипломат.
Мирошник добавил, что глава киевского режима Владимир Зеленский может организовать голосование только будучи уверенным в своей победе на выборах. Кроме того, считает посол, Зеленскому мешает «просевший рейтинг», военная обстановка.

Собеседник резюмировал, что Зеленский может провести выборы «победные для себя», однако они не будут «честными и полноценными».

Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что на Украине узурпировали власть.

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В Финляндии призвали атаковать автомобили дипломатов из России

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#мир
#украина
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#новости
#владимир зеленский
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В Финляндии призвали атаковать автомобили дипломатов из России
06 октября 2024, 18:54

Фото: istockphoto/photosaint

Сотрудник Внешнеполитического института Финляндии Чарли Салониус-Пастернак призвал атаковать машины дипломатов из России. Соответствующее заявление он выложил на своей странице в X. К публикации он приложил видео с машиной одного из представителей российской дипмиссии.
«Я снова публикую это видео и еще раз заявляю, что пользователь этой машины является сторонником военных преступлений», — написал он, добавив, что автомобиль следует испортить.
Посольство России в Финляндии заявило, что такой призыв «переходит все границы», и попросили местные власти задуматься, к чему может привести «дальнейшее безответственное раздувание антироссийской истерии».
«Каких еще призывов нам ждать? Сжигать русские книги и картины Репина? Лишить российских граждан в Финляндии всех прав и посадить их в концлагерь? Все это уже было в истории и это — ее черные страницы», — указано в сообщении посольства.
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