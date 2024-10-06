Президент Украины Владимир Зеленский направил в США начальника Генерального штаба Анатолия Баргилевича и вице-премьера Ольгу Стефанишину. Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.
Делегация направили в Вашингтон для обсуждения «плана победы» перед его представлением на встрече в формате «Рамштайн».
Согласно сообщению The Washington Post, которое ранее цитировали украинские политологи и политики, в стране растет разочарование «планом победы» Зеленского.
Визит украинского лидера в США ожидался с нетерпением, но в результате Киев, как утверждается, находится в состоянии неопределенности.
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Согласно сообщению The Washington Post, которое ранее цитировали украинские политологи и политики, в стране растет разочарование «планом победы» Зеленского.
Визит украинского лидера в США ожидался с нетерпением, но в результате Киев, как утверждается, находится в состоянии неопределенности.
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Александр Климов