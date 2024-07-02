Орбан: с приходом Трампа будет прекращение огня на Украине и переговоры

Фото: РИА Новости/ Григорий Сысоев
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что огонь на Украине будет прекращен, если президентом США станет Дональд Трамп. Об этом информирует РИА Новости.
По его словам, Европе нужно подготовиться к тому, что рано или поздно начнутся переговоры между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки. Он отметил, что Европа должна задаться вопросами, «кто представляет ее интересы и в чем они состоят», «где ее место в этом распределении».
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что США должны выступить с инициативой о немедленном прекращении огня на Украине. По его словам, американский президент в лице Дональда Трампа – единственный человек во вселенной, который двумя звонками в Москву и Киев способен дать начало переговорам о завершении конфликта.
Бывший президент США Дональд Трамп сообщил, что его успех в дебатах был омрачен провальным выступлением нынешнего лидера США Джо Байдена. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что США должны выступить с инициативой о немедленном прекращении огня на Украине. По его словам, американский президент в лице Дональда Трампа – единственный человек во вселенной, который двумя звонками в Москву и Киев способен дать начало переговорам о завершении конфликта.
Бывший президент США Дональд Трамп сообщил, что его успех в дебатах был омрачен провальным выступлением нынешнего лидера США Джо Байдена. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова