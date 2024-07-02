Демократы назвали дату возможного выдвижения Байдена на выборы президента США

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Демократическая партия США может выдвинуть нынешнего президента США Джо Байдена в качестве кандидата на выборах уже 21 июля. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Такое решение должно остановить разговоры внутри партии о замене Байдена после его выступления на дебатах с Трампом.
«Национальный комитет демпартии рассматривает возможность номинации Байдена в середине июля, чтобы обеспечить его попадание в бюллетени и помочь пресечь внутрипартийные разговоры о его замене после неудачного выступления на дебатах», – отмечает агентство.По данным издания, на 16 июля запланировали виртуальную встречу партийного комитета, на 19 июля – протокольного и на 21 июля – регистрационного. Именно во время последней демократы хотят номинировать Байдена.
В свою очередь, съезд республиканцев, на котором должны объявить кандидатом бывшего президента США Дональда Трампа, назначили на 15-18 июля.
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