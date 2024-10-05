Байден оценил возможность полномасштабного конфликта на Ближнем Востоке

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Соединенным Штатам трудно утверждать, что полномасштабной войны на Ближнем Востоке можно избежать. С такой оценкой выступил президент Джо Байден, слова которого приводятся на сайте Белого дома.
По словам американского лидера, Штаты делают «многое», чтобы предотвратить эскалацию.
В то же время он сказал, что трудно «говорить о чем-либо с уверенностью сложно», потому что у Ирана есть «столь нерациональные прокси-силы» в Ливане, такие как «Хезболла» и хуситы.
Ранее сообщалось, что США планируют добиться выборов нового президента Ливана на фоне израильской операции против «Хезболлы».
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«В основном мы пытаемся подтолкнуть остальные страны в мире и наших союзников к участию, как это делает Франция в Ливане, в снижении напряженности», – подчеркнул Байден.
В то же время он сказал, что трудно «говорить о чем-либо с уверенностью сложно», потому что у Ирана есть «столь нерациональные прокси-силы» в Ливане, такие как «Хезболла» и хуситы.
Ранее сообщалось, что США планируют добиться выборов нового президента Ливана на фоне израильской операции против «Хезболлы».
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Александр Климов