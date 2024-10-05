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Байден оценил возможность полномасштабного конфликта на Ближнем Востоке

Байден: США не могут утверждать, что крупной войны на Ближнем Востоке не будет
05 октября 2024, 00:57
Фото: istock/rrodrickbeiler

Фото: istock/rrodrickbeiler

Соединенным Штатам трудно утверждать, что полномасштабной войны на Ближнем Востоке можно избежать. С такой оценкой выступил президент Джо Байден, слова которого приводятся на сайте Белого дома.
По словам американского лидера, Штаты делают «многое», чтобы предотвратить эскалацию.

«В основном мы пытаемся подтолкнуть остальные страны в мире и наших союзников к участию, как это делает Франция в Ливане, в снижении напряженности», – подчеркнул Байден.



В то же время он сказал, что трудно «говорить о чем-либо с уверенностью сложно», потому что у Ирана есть «столь нерациональные прокси-силы» в Ливане, такие как «Хезболла» и хуситы.

Ранее сообщалось, что США планируют добиться выборов нового президента Ливана на фоне израильской операции против «Хезболлы».

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#война
Зеленский высказался о вторжении в Курскую область
Зеленский: операция в Курской области организована в целях мотивации союзников
05 октября 2024, 00:29

Вторжение в Курскую область украинскими войсками была совершена для поднятия боевого духа союзников. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина».
Он объяснил, что целью операции в российском регионе было желание помочь западным партнерам стать «более решительными» в оказании помощи Киеву. Зеленский также хотел донести до своих партнеров необходимость усилить давление на Россию для «справедливого завершения» конфликта.

Ранее президент Украины заявил, что атака на Курскую область была проведена с целью перемещения российских войск. Он также отметил, что, по имеющимся данным, украинские войска смогли добиться желаемого результата.

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Байден выразил сомнение в мирном исходе выборов в США
Байден усомнился в мирном исходе выборов в США
04 октября 2024, 23:24

kremlin

Президент США Джо Байден выразил сомнение в том, что президентские выборы пройдут мирно. Как сообщает ТАСС, об этом он заявил в беседе с журналистами в Белом доме.
По его словам, то, что сказал бывший президент США Дональд Трамп после своего поражения на последних выборах, было «очень опасно». Байден подчеркнул, что кандидат в вице-президенты от республиканцев Джеймс Дэвид Вэнс не говорил, что примет любой результат голосования.

«Я уверен, что выборы будут свободными и честными. Но я не знаю, будут ли они мирными. Они [Трамп и Вэнс] даже не приняли результаты прошлых выборов. Поэтому я обеспокоен тем, что они будут делать», – сообщил президент.

Ранее Джо Байден пошутил о своем возвращении в президентскую гонку. Один из репортеров спросил президента, не пересматривает ли он свое решение сняться с выборов и не думает ли вернуться в президентскую гонку. Байден ответил, что «вернулся».

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#джозеф байден
#дональд трамп
#выборы
#сша
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Столтенбер рассказал, как пытался переманить советского разведчика КГБ
Бывший генсек НАТО Столтенберг пытался переманить советского разведчика КГБ
04 октября 2024, 22:31

Фото: сайт НАТО

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в юности обедал с советскими разведчиками КГБ и пытался переманить одного из них. Об этом бывший генсек рассказал в интервью Financial Times.
По словам Столтенберга, встреча с КГБ была в 80-х, когда он возглавлял Лигу рабочей молодежи Норвегии.
«Все заключалось в том, чтобы они пригласили меня на обед. И я ел эти громадные сэндвичи с креветками за одним столом в одном и том же ресторане в Осло, примерно раз в месяц, с парнем по фамилии Кириллов. И он был из КГБ», — поведал бывший генеральный секретарь НАТО.

А в начале 90-х норвежская разведка предложила Столтенбергу переманить Кирилова, но разведчик отказался. Позже Столтенберг узнал, что в советской разведке ему присвоили кодовое имя «Стеклов».

Ранее сообщалось, что против бывшего генсека НАТО подали иск за разжигание конфликта на Украине. По мнению авторов, Столтенберг участвовал в заговоре для осуществления плана, являющегося «вирусом против мира».

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#нато
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#политика
#ссср
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США рассматривают возможность введения санкций против Ирана
Байден: санкции США в отношении Ирана могут затронуть нефтяную отрасль
04 октября 2024, 21:34

Фото: iStock/Racide

Власти США рассматривают возможность введения санкций против Ирана. Об этом заявил президент страны Джо Байден в ходе выступления в Белом доме.
Он подчеркнул, что ограничения могут быть введены в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке. При этом они могут коснуться и нефтяной отрасли Ирана.

Также американский лидер отметил, что Израиль пока не принял окончательное решение о характере ответного удара по Ирану за недавнюю атаку. При этом Иерусалиму необходимо рассмотреть альтернативы атакам по нефтяным объектам.

Ранее в этот день Иран пригрозил Израиль ответным ударом по НПЗ и газовым месторождениям в случае нападения Иерусалима на Тегеран.

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#сша
#иран
#джозеф байден
#санкции
#политика
#нефть
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«Нарушение прав и свобод»: Таджикистан недоволен изменениями миграционной политики РФ
В Таджикистане указали на «нарушение прав и свобод» своих граждан в России
04 октября 2024, 20:56

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Граждан Таджикистана стали всё чаще не пускать в Россию, запрещать въезд или депортировать из страны «под широкой и расплывчатой формулировкой обеспечения безопасности». Об этом заявил премьер-министр страны Кохир Расулзода в ходе заседания межправительственной комиссии.
Он подчеркнул, что таджикистанских властей не может не волновать тенденция повсеместного нарушения прав и свобод своих граждан в ходе проведения Россией мероприятий по упорядочению миграционного поля.

Расулзода возмущён тем, что срок ожидания на въезде в Россию может составить до нескольких дней, а среди задержанных на границе оказываются члены официальных делегаций, студенты, дети и пожилые люди.

Вместе с тем известно, что среди российских компаний сейчас активно растёт спрос на трудовых мигрантов из Таджикистана. В связи с этим премьер призвал принимать более эффективные меры для укрепления взаимопонимания между двумя государствами.

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#таджикистан
#россия
#мигранты
#политика
#права
#нарушения
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В Литве задержали поезд Москва – Калининград из-за провокационных надписей
04 октября 2024, 20:34

Фото: iStock/fortton

«Федеральная пассажирская компания» (ФПК, дочерняя компания РЖД) обратилась к правоохранителям из-за сделанных неизвестным надписей на вагонах поезда Москва – Калининград, который был задержан в Литве из-за требований охраны госграницы стереть буквы. Об этом пресс-служба компании сообщила в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что 2 октября пассажирский поезд, следовавший по маршруту Москва – Калининград задержали на станции Кяна в Литве. В ходе проверки состава сотрудники охраны госграницы страны в двух вагонах обнаружили надписи, которые потребовали удалить.

ФПК выяснила, что надписи нанёс неизвестный во время стоянки поезда на станции Вязьма. Работники поездной бригады поспешили сделать всё возможное, чтобы сократить время задержки состава.

После компания обратилась в полицию для принятия мер реагирования в соответствии с её компетенцией.

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#поезд
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#задержки
#охрана
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МИД РФ не собирается пересматривать признание независимости Абхазии и Южной Осетии
МИД РФ исключил пересмотр признания независимости Абхазии и Южной Осетии
04 октября 2024, 20:33

Фото: iStock/Aleksey Konovalov

Решение российских властей о признании независимости Абхазии и Южной Осетии не подлежит пересмотру. Об этом сообщила пресс-служба МИД России по итогам встречи министра Сергея Лаврова с коллегами из республик.
Отмечается, что Россия подчёркивает свою готовность продолжать оказание поддержки суверенным Абхазии и Южной Осетии в обеспечении их безопасности, помощи в социально-экономической сфере и в расширении круга внешнеполитических партнёров.

Ранее в сентябре этого года Лавров обратил внимание на смягчение риторики властей Грузии по данному вопросу. Он отметил, что трём государствам предстоит самостоятельно определить формат примирения, а Россия, в случае заинтересованности стран, окажет поддержку в обеспечении договорённостей о ненападении.

Такое предложение России власти Грузии оценили положительно, но предложили как можно скорее переходить к делу, начав с вывода российских войск из Абхазии и Южной Осетии.

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#грузия
#абхазия
#южная осетия
#россия
#политика
#мир
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На Украине отставку Буданова* и Умерова отложили до выборов в США
04 октября 2024, 20:23

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Отставка главы Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова* и главы Минобороны Украины Рустема Умерова отложена до выборов президента в США. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в своём Telegram-канале.
Отмечается, что в настоящее время не рассматривается возможность назначения нынешнего главы Службы внешней разведки Олега Иващенко на место Буданова*. Это не устраивает тех, кто «качает» последнего, поскольку за этими действиями последует усиление вертикали главкома ВСУ Александра Сырского, которого тоже намерены «качать», объяснил источник издания.

Также он подчеркнул, что отправить в отставку Умерова гораздо сложнее, чем Буданова*. В частности из-за того, что нынешний министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров, которого планировали назначить главой Минобороны вместо Умерова, отказывается от этой должности. Также он имеет определённые сложности в отношениях с Генштабом ВСУ.

В связи с этим, властям Украины необходимо найти нового кандидата, но его пока нет, поэтому отставки отложены до выборов в США.

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*признан Росфинмониторингом террористом и экстремистом
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#всу
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#политика
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Депутат Толмачев назвал страну, которая не сможет без российского газа
Депутат Толмачев: Германия не сможет без российского газа
04 октября 2024, 19:59

Фото: iStock/DesignRage

Депутат Госдумы Александр Толмачев заявил, что экономике Германии придётся очень сложно без российского газа.
Он отметил, что к Европе начинает приходить понимание того, что без газа России её экономику ждёт производственный кризис.

«Германии без России очень сложно, а словами о свободе и демократии рабочих не накормишь: нужны производства, а значит, наше топливо», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Толмачев.

Ранее депутат Бундестага Штеффен Котре заявлял, что восстановление подорванных газопроводов «Северные потоки» возможно и оправданно, поскольку без российского газа промышленность Германии сильно страдает.

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