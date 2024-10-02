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Израиль пригрозил Ирану «высокой ценой» за атаку

Глава Минобороны Израиля Галант: Иран заплатит высокую цену за атаку
02 октября 2024, 05:00
Фото: istock/rrodrickbeiler

Фото: istock/rrodrickbeiler

Иран заплатит «высокую цену» за недавнюю ракетную атаку на Израиль, заявил глава израильского министерства обороны Йоав Галант. Об этом сообщает ТАСС.
Галант сделал свое заявление 1 октября во время пребывания в командно-диспетчерском центре, где вместе с высокопоставленными израильскими военными следил за «успешной обороной израильской армии». Он подчеркнул, что Иран не усвоил уроки прошлого и добавил: «Тот, кто нападает на Израиль, платит высокую цену».

Ранее начальник генштаба израильских вооруженных сил Герци Халеви также предупредил о «удивительных наступательных возможностях» Израиля в ответ на иранскую атаку, однако не уточнил, когда именно это произойдет, отметив, что Израиль «выберет время» для ответных действий.



Напомним, ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о запуске около 400 ракет с территории Ирана. Сирены воздушной тревоги звучали по всему Израилю, сообщает издание Jerusalem Post. Около 80% ракет Ирана поразили цели в Израиле в ходе первой волны ударов. В ближайшее время планируется вторая волна ракетных ударов по Израилю. Об этом сообщило вечером 1 октября иранское информагентство Fars.

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#армия
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IRNA: США не смогли перехватить ракеты, выпущенные Ираном по Израилю
02 октября 2024, 03:54

Фото: istock/Arkadiy_Yarmolenko

Корабли военно-морских сил США не сумели перехватить ракеты, выпущенные Ираном в направлении Израиля. Об этом сообщает иранское агентство IRNA.
По данным агентства, анализ видеоматериалов, зафиксировавших поражение целей в Израиле, показал, что даже современные военные корабли США, находящиеся в региональных водах, не смогли предотвратить ракетные удары.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что в отражении атаки участвовали эсминцы USS Bulkeley и USS Cole. Однако он отказался комментировать возможное участие США в ответных ударах по Ирану, предложив обратиться за комментариями к израильским властям.

Напомним, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о запуске около 400 ракет с территории Ирана. Сирены воздушной тревоги звучали по всему Израилю, сообщает издание Jerusalem Post. Около 80% ракет Ирана поразили цели в Израиле в ходе первой волны ударов. В ближайшее время планируется вторая волна ракетных ударов по Израилю. Об этом сообщило вечером 1 октября иранское информагентство Fars.

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Армия Израиля призвала жителей пригорода Бейрута срочно эвакуироваться
02 октября 2024, 02:25

Фото: istock/alexkuehni

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей квартала Харет-Хорейк, расположенного в южном пригороде Бейрута, срочно эвакуироваться.
По информации израильских военных, в этом районе находятся объекты шиитского движения «Хезболла». Об этом сообщил официальный представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри в соцсети X.

Жителям рекомендовано покинуть несколько зданий и держаться от них на расстоянии не менее 500 метров для собственной безопасности.
Ранее Израиль нанес авиаудары по Ливану, атаковав сто объектов на территории страны. Кроме того, израильские военные провели сухопутные операции на юге Ливана, где обнаружили склады с оружием, принадлежащие «Хезболле».

1 октября стало известно о мобилизации ЦАХАЛ резервных бригад для операций на ливанском направлении. Глава Министерства обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что в ближайшее время начнется новый этап войны против «Хезболлы».

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#израиль
#военные
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Etemad Online: при ракетных ударах Ирана поражен израильский военный аэродром
02 октября 2024, 02:12

Фото: istock/Marina Denisenko

Военный аэродром в Израиле был поражен в результате ракетного удара, нанесенного Ираном. Об этом сообщает иранское издание Etemad Online.

«Иран нанес ракетный удар по Израилю. Военный аэродром был поражен», — говорится в сообщении газеты.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в своём Telegram-канале, что по территории страны были выпущены около 400 ракет. Сирены воздушной тревоги звучали по всему Израилю.

Напомним, около 80% ракет Ирана поразили цели в Израиле в ходе первой волны ударов. В ближайшее время планируется вторая волна ракетных ударов по Израилю. Об этом сообщило вечером 1 октября иранское информагентство Fars.

На фоне случившегося официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что администрация президента США Джо Байдена потерпела полный провал на Ближнем Востоке, а реакции из Вашингтона лишь подчеркивают беспомощность в разрешении текущих кризисов.

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Израиль назвал Иран госсударством-террористом и припугнул «болезненным» ответом
Постпред Израиля в ООН анонсировал болезненный ответ на атаку Ирана
02 октября 2024, 01:40

Фото: istock/CatEyePerspective

Постоянный представитель Израиля при ООН Дэнни Данон заявил, что Иран, атаковав Израиль, показал свое истинное лицо как государство-террорист.
Он подчеркнул, что ответ Израиля на действия Тегерана будет болезненным.

«Исламский режим в Иране сейчас продемонстрировал миру свое истинное лицо. Это — государство-террорист», — заявил Данон во время пресс-подхода в ООН.
Он также добавил, что Иран вскоре ощутит последствия своих действий и «ответ будет болезненным».

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в своём Telegram-канале, что по территории страны были выпущены около 400 ракет. Сирены воздушной тревоги звучали по всему Израилю.

Напомним, около 80% ракет Ирана поразили цели в Израиле в ходе первой волны ударов. В ближайшее время планируется вторая волна ракетных ударов по Израилю. Об этом сообщило вечером 1 октября иранское информагентство Fars.

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WSJ: Израиль предупредил Иран о возможности удара по ядерным объектам
02 октября 2024, 01:30

Израиль заявил Ирану, что готов нанести прямые удары по его ядерным и нефтяным объектам в случае атаки на свою территорию, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на арабских чиновников.
По информации издания, Иран ранее уведомил арабских лидеров о намерении совершить нападение на Израиль, аналогичное атаке, произошедшей в апреле. В ответ Израиль направил предупреждение о том, что любые удары по его территории, независимо от масштаба, вызовут ответные действия по ключевой инфраструктуре Ирана.

«Израиль дал понять, что нанесёт прямые удары по объектам ядерной или нефтяной инфраструктуры Ирана, если его территорию атакуют», — говорится в материале WSJ.
Ранее Jerusalem Post сообщал, что Иран выпустил около 400 ракет по территории Израиля, что привело к активации сирен воздушной тревоги по всей стране.

Напомним, около 80% ракет Ирана поразили цели в Израиле в ходе первой волны ударов. В ближайшее время планируется вторая волна ракетных ударов по Израилю. По сообщению агентства, система ПВО ЦАХАЛ «Железный щит» не смогла противостоять иранским ракетам.

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#пво
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Нетаньяху запросил разговор с Путиным: стало известно, зачем
Ynet узнал о запросе Нетаньяху на разговор с Путиным из-за угрозы Ирана
02 октября 2024, 01:08

Фото: Сайт Кремля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху запросил разговор с президентом России Владимиром Путиным на фоне растущей угрозы ракетного удара со стороны Ирана. Об этом сообщило издание Ynet, ссылаясь на источники.
Ранее агентства AP и NBC News сообщили, что Иран может нанести удар по Израилю в ответ на израильскую военную операцию в Ливане. По данным Ynet, Израильская сторона инициировала переговоры с Кремлём, надеясь, что Путин сможет оказать давление на Иран с целью предотвращения нападения.

В офисе Нетаньяху на запрос РБК заявили, что не располагают информацией по поводу возможного разговора с Путиным. Кремль также пока не предоставил комментариев.

Ранее сообщалось, что около 80% ракет Ирана поразили цели в Израиле в ходе первой волны ударов. В ближайшее время планируется вторая волна ракетных ударов по Израилю. Об этом сообщило вечером 1 октября иранское информагентство Fars. Военный корпус сообщает, что Иран уже готов ко второй волне атаки по Израилю. По сообщению агентства система ПВО ЦАХАЛ «Железный щит» не смогла противостоять иранским ракетам.

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#пво
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Массированный удар по Бейруту: подробности о жертвах и десятках пострадавших
Минздрав Ливана: при ударе ЦАХАЛ по дому в Бейруте погибли 2 человека, 30 ранены
02 октября 2024, 00:25

Фото: istock/Naeblys

Два человека погибли и более 30 получили ранения в результате авиаудара израильских сил по жилому дому в Бейруте, сообщил Министерство здравоохранения Ливана.
«В результате удара ЦАХАЛ по одному из домов в столице Ливана погибли два человека, ещё более 30 получили различные ранения», — говорится в заявлении ведомства.
На кадрах с места происшествия видно, как густой дым поднимается над зданием. Официальные лица Ливана осудили атаку, назвав её нарушением суверенитета страны.

Ранее сообщалось, что Иран предпринял массированный ракетный удар по территории Израиля. Часть ракет миновала израильскую систему противовоздушной обороны «Железный купол». Всего с территории Ирана было двумя волнами запущено от 200 до 500 баллистических ракет. Жители Израиля укрываются в бомбоубежищах. В КСИР заявили, что Иран начал ракетную атаку в ответ на убийства генерального секретаря «Хезболлы» Сайеда Хасана Насраллы, главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и командующего силами «Кудс» Аббаса Нильфорушана, а также на вторжение израильских войск в Ливан.

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#иран
#удар
#израиль
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Иран выступил с военным предупреждением: что за этим стоит
РИА: Иран готов принять допмеры для защиты своих интересов
02 октября 2024, 00:09

Фото: istock/Rainer Puster

Иран готов принять дополнительные меры для защиты своих интересов и суверенитета в случае необходимости. Об этом сообщило Министерство иностранных дел страны.

«Исламская Республика Иран в случае необходимости полностью готова предпринимать дополнительные оборонительные шаги для защиты своих законных интересов, а также территориальной целостности и суверенитета от любой военной агрессии и незаконного применения силы», — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале МИД Ирана.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о запуске около 400 ракет с территории Ирана. Сирены воздушной тревоги звучали по всему Израилю, сообщает издание Jerusalem Post. Около 80% ракет Ирана поразили цели в Израиле в ходе первой волны ударов. В ближайшее время планируется вторая волна ракетных ударов по Израилю. Об этом сообщило вечером 1 октября иранское информагентство Fars.

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Захарова заявила о провале администрации Байдена после удара Ирана по Израилю
01 октября 2024, 23:59

Фото: сайт МИД РФ

Администрация президента США Джо Байдена потерпела полный провал на Ближнем Востоке, а реакции из Вашингтона лишь подчеркивают беспомощность в разрешении текущих кризисов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Этот комментарий последовал после ракетного удара Ирана по Израилю.

«Полный провал администрации Байдена на Ближнем Востоке. Кровавая драма, которая только набирает обороты. Невнятные заявления Белого дома демонстрируют полную беспомощность в разрешении кризисов. Усилия (госсекретаря Энтони) Блинкена привели к десяткам тысяч жертв и тупику», — написала Захарова в своём Telegram-канале.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в своём Telegram-канале, что по территории страны были выпущены около 400 ракет. Сирены воздушной тревоги звучали по всему Израилю.

Напомним, около 80% ракет Ирана поразили цели в Израиле в ходе первой волны ударов. В ближайшее время планируется вторая волна ракетных ударов по Израилю. Об этом сообщило вечером 1 октября иранское информагентство Fars.

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