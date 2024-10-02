Израиль пригрозил Ирану «высокой ценой» за атаку

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Иран заплатит «высокую цену» за недавнюю ракетную атаку на Израиль, заявил глава израильского министерства обороны Йоав Галант. Об этом сообщает ТАСС.
Галант сделал свое заявление 1 октября во время пребывания в командно-диспетчерском центре, где вместе с высокопоставленными израильскими военными следил за «успешной обороной израильской армии». Он подчеркнул, что Иран не усвоил уроки прошлого и добавил: «Тот, кто нападает на Израиль, платит высокую цену».
Ранее начальник генштаба израильских вооруженных сил Герци Халеви также предупредил о «удивительных наступательных возможностях» Израиля в ответ на иранскую атаку, однако не уточнил, когда именно это произойдет, отметив, что Израиль «выберет время» для ответных действий.
Напомним, ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о запуске около 400 ракет с территории Ирана. Сирены воздушной тревоги звучали по всему Израилю, сообщает издание Jerusalem Post. Около 80% ракет Ирана поразили цели в Израиле в ходе первой волны ударов. В ближайшее время планируется вторая волна ракетных ударов по Израилю. Об этом сообщило вечером 1 октября иранское информагентство Fars.
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Ранее начальник генштаба израильских вооруженных сил Герци Халеви также предупредил о «удивительных наступательных возможностях» Израиля в ответ на иранскую атаку, однако не уточнил, когда именно это произойдет, отметив, что Израиль «выберет время» для ответных действий.
Напомним, ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о запуске около 400 ракет с территории Ирана. Сирены воздушной тревоги звучали по всему Израилю, сообщает издание Jerusalem Post. Около 80% ракет Ирана поразили цели в Израиле в ходе первой волны ударов. В ближайшее время планируется вторая волна ракетных ударов по Израилю. Об этом сообщило вечером 1 октября иранское информагентство Fars.
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Елена Перлова