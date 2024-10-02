Иран пробил защиту США: что стало ясно после удара по Израилю

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Корабли военно-морских сил США не сумели перехватить ракеты, выпущенные Ираном в направлении Израиля. Об этом сообщает иранское агентство IRNA.
По данным агентства, анализ видеоматериалов, зафиксировавших поражение целей в Израиле, показал, что даже современные военные корабли США, находящиеся в региональных водах, не смогли предотвратить ракетные удары.
Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что в отражении атаки участвовали эсминцы USS Bulkeley и USS Cole. Однако он отказался комментировать возможное участие США в ответных ударах по Ирану, предложив обратиться за комментариями к израильским властям.
Напомним, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о запуске около 400 ракет с территории Ирана. Сирены воздушной тревоги звучали по всему Израилю, сообщает издание Jerusalem Post. Около 80% ракет Ирана поразили цели в Израиле в ходе первой волны ударов. В ближайшее время планируется вторая волна ракетных ударов по Израилю. Об этом сообщило вечером 1 октября иранское информагентство Fars.
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Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что в отражении атаки участвовали эсминцы USS Bulkeley и USS Cole. Однако он отказался комментировать возможное участие США в ответных ударах по Ирану, предложив обратиться за комментариями к израильским властям.
Напомним, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о запуске около 400 ракет с территории Ирана. Сирены воздушной тревоги звучали по всему Израилю, сообщает издание Jerusalem Post. Около 80% ракет Ирана поразили цели в Израиле в ходе первой волны ударов. В ближайшее время планируется вторая волна ракетных ударов по Израилю. Об этом сообщило вечером 1 октября иранское информагентство Fars.
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Елена Перлова