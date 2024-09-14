Байден ответил на предупреждение Путина о последствиях ударов вглубь России

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Президент США Джо Байден прокомментировал предупреждение российского лидера Владимира Путина о последствиях, если Украина добьется отмены запрета на ракетные удары вглубь России с помощью западного оружия, передает РИА Новости.
«Я не думаю много о Владимире Путине», – заявил американский глава в ходе ответа на вопрос журналистов о предостережении главы РФ.
Ранее Путин заявил, что НАТО будет напрямую вовлечена в конфликт, если Запад позволит Украине наносить удары дальнобойным оружием вглубь России. Он отметил, что «вся природа конфликта» изменится, если альянс примет такое решение. Глава государства также предупредил, что Россия будет «принимать соответствующие решения в зависимости от угроз».
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Александр Климов