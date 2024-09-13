США допустили новое противодействие RT

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Государственный департамент и министерство юстиции США при необходимости сделают новые объявления относительно противодействия американских властей телеканалу RT. Об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
По словам представителя Белого дома, Госдепартамент и министерство юстиции относятся к вопросу борьбы с RT «очень серьезно».
Ранее стало известно, что США связали отсутствие глобальной поддержки Украины с деятельностью телеканала RT. Директор Госдепартамента США Энтони Блинкен заявил, что «одна из причин, по которой многие страны мира не так поддерживают Украину», заключается в масштабе влияния RT.
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«Я не собираюсь вдаваться в то, что будет дальше. Определенно, они сделают новые объявления от себя, если будет, чем поделиться», – сказала Жан-Пьер.
Ранее стало известно, что США связали отсутствие глобальной поддержки Украины с деятельностью телеканала RT. Директор Госдепартамента США Энтони Блинкен заявил, что «одна из причин, по которой многие страны мира не так поддерживают Украину», заключается в масштабе влияния RT.
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Александр Климов