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США допустили новое противодействие RT

13 сентября 2024, 23:05
Фото: iStock/lucky-photographer

Фото: iStock/lucky-photographer

Государственный департамент и министерство юстиции США при необходимости сделают новые объявления относительно противодействия американских властей телеканалу RT. Об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
По словам представителя Белого дома, Госдепартамент и министерство юстиции относятся к вопросу борьбы с RT «очень серьезно».

«Я не собираюсь вдаваться в то, что будет дальше. Определенно, они сделают новые объявления от себя, если будет, чем поделиться», – сказала Жан-Пьер.



Ранее стало известно, что США связали отсутствие глобальной поддержки Украины с деятельностью телеканала RT. Директор Госдепартамента США Энтони Блинкен заявил, что «одна из причин, по которой многие страны мира не так поддерживают Украину», заключается в масштабе влияния RT.

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#белый дом
#госдеп
#сша
#украина
На Украине признали демографическую катастрофу
Депутат Княжицкий: Украина столкнулась с демографической катастрофой
13 сентября 2024, 23:37

Посольства западных стран получили сотни тысяч заявлений от граждан, желающих отказаться от украинского паспорта. Такое заявление сделал депутат Верховной Рады Украины Николай Княжицкий, сообщает издание «Страна.ua».
По мнению парламентария, Киеву грозит демографическая катастрофа. Причиной тому является распоряжение Министерства иностранных дел Украины о предоставлении военнообязанным мужчинам консульских услуг за рубежом.

В апреле по распоряжению тогдашнего министра иностранных дел Дмитрия Кулебы дипломатические представительства Украины за рубежом перестали выдавать документы гражданам, обязанным проходить военную службу. По словам Княжицкого, это было справедливое решение.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении мобилизации на территории Украины.

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В США заявили о ключевой роли RT в поддержке СВО в мире
13 сентября 2024, 23:31

Телеканал RT сыграл важную роль в распространении «пророссийской реакции» на специальную военную операцию (СВО) на Украине в остальном мире. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя администрации США.
«США верят, что пропаганда и дезинформация RT сыграла ключевую роль в формировании пророссийской реакции на войну на Украине во всем мире», – отмечается в заявлении.

По словам источника, цель санкций против RT и других российских СМИ – убедить союзников в том, что RT сотрудничает с спецслужбами России. Отмечается, что они сотрудничают, чтобы подорвать демократический процесс.

Ранее специальный посланник и координатор Центра глобального взаимодействия при Госдепе США Джеймс Рубин заявил, что RT хочет «выиграть выборы» в Германии, Франции и Аргентине с помощью подстрекательства и манипуляций.

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#россия
#сша
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#санкции
#аргентина
#франция
#германия
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В Госдепе рассказали о просьбе Гершковича организовать интервью с Путиным
Блинкен: журналист Гершкович перед освобождение просил Путина дать интервью
13 сентября 2024, 23:24

Фото: сайт Кремля

Корреспондент американской газеты Wall Street Journal Эван Гершкович якобы предложил президенту России Владимиру Путину взять интервью. Об этом сообщил Госсекретарь США Энтони Блинкен.
Американский представитель отметил, что журналист рассказал об этом по собственной инициативе. По словам Блинкена, перед освобождением из российской тюрьмы Гершкович заполнил специальную форму. В документе он просил о встрече с российским лидером.

1 августа в Турции состоялся масштабный обмен заключенными между Россией, США и европейскими странами. В результате восемь россиян были возвращены на родину. В числе обмененных числились журналист Эван Гершкович, осужденный в России за шпионаж, политик Илья Яшин* и Владимир Кара-Мурза*.

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* включены Министерством юстиции России в реестр иноагентов
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#сша
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#интервью
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Белый дом призвал не ждать разрешения на удар вглубь России
13 сентября 2024, 23:18

Фото: istock/petervician

Белый дом призвал не ждать заявления об отмене запрета Украины на удары вглубь российской территории после встречи президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Об этом заявила пресс-секретарь Карин Жан-Пьер, сообщает РИА Новости.
«Изменения в политике нет», – заявила она.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов допустил, что США могут тайно разрешить Украине атаковать российскую территорию американскими ракетами дальнего радиуса действия. По словам дипломата, это не должно удивлять, поскольку Москва «сто раз уже узнавала постфактум о провокационных и враждебных действиях американцев».

В то же время Белый дом заверил, что Соединенные Штаты не намерены в ближайшее время снимать ограничения на удары по России с территории Украины.

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Госдеп разрешил работу оказавшимся под санкциями США российским СМИ
Госдеп: оказавшиеся под санкциями СМИ РФ смогут продолжить работу
13 сентября 2024, 23:05

Фото: iStock/syahrir maulana

Госдепартамент США заявил, что российские СМИ могут продолжать работать в условиях санкций. Об этом говорится в пресс-релизе внешнеполитического ведомства.
«В соответствии с Генеральной лицензией 25F эти организации могут продолжать заниматься журналистикой и деятельностью СМИ, не запрещенной санкциями США», – подчеркнули в Госдепе.

Вечером 13 сентября США ввели полные блокирующие санкции против медиагруппы «Россия сегодня» и ее генерального директора Дмитрия Киселева. Министерство финансов США выпустило генеральную лицензию, в соответствии с которой необходимо завершить финансовые операции с медиагруппой до 13 ноября.

Ранее стало известно, что США связали отсутствие глобальной поддержки Украины с деятельностью телеканала RT. Директор Госдепартамента США Энтони Блинкен заявил, что «одна из причин, по которой многие страны мира не так поддерживают Украину», заключается в масштабе влияния RT.

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#белый дом
#сша
#госдеп
#санкции
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Минфин США ввёл санкции против Дмитрия Киселёва и «России сегодня»
13 сентября 2024, 22:42

Фото: iStock/Mihrzn

Минфин США ввёл санкционные ограничения против медиагруппы «Россия сегодня» и её гендиректора Дмитрий Киселёва. Об этом сообщается в письменном заявлении американского ведомства.
Также ограничения коснулись «ТВ-Новости», НКО «Евразия» и её директора Нелли Парутенко.

В заявлении Минфина говорится о том, что санкции введены в отношении двух физических и трёх юридических лиц, которые связаны с «дестабилизирующими действиями России за рубежом».

По словам представителей ведомства, указанные организации и лица якобы проводят тайные «информационно-психологические операции» с использованием «кибервозможностей» на территории Африки, Европы, Северной и Южной Америки. Эти российские СМИ якобы координируют с высшим руководством РФ приписываемую им США деятельность.

В ведомстве подчеркнули, что санкции вводятся не за содержание выпускаемых ими репортажей, за эти самые «информационно-психологические операции», которые уже не связаны с журналистикой.

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#обвинение
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Посол Антонов указал на неготовность США к переговорам с Россией по Украине
13 сентября 2024, 22:07

Фото: iStock/sb2010

США пока не готовы проводить переговоры с Россией по вопросу украинского конфликта. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, американцам крайне неприятен разговор на эту тему, поскольку они настойчиво пытаются доказать, что не управляют украинцами.

Также Антонов указал на колоссальную русофобию в американском Капитолии, что также говорит о бессмысленности ожидания хорошего отношения к России.

При этом ранее в этот день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выполнение всех пунктов его плана по завершению конфликта в стране полностью зависит от лидера США Джо Байдена. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
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#переговоры
#анатолий антонов
#политика
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Захарова высказалась о призыве Блинкена относиться к RT как к разведке
Захарова: действия Блинкена надо рассматривать как блокчейн после его слов об RT
13 сентября 2024, 21:54

Фото: сайт МИД РФ

К действиям американского госсекретаря Энтони Блинкена следует относиться как к блокчейну. С таким призывом в беседе с РИА Новости выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление главы Госдепа о телеканале RT.
Ранее в этот день Блинкен обвинил российский телеканал в участии в якобы «тайных операциях» по вмешательству в дела иных государств, а также в совершении «военных закупок». Также, по его словам, Штаты введут санкции против трёх структур и двух лиц в связи с обвинениями в адрес RT.

Также американский госсекретарь заявил, что Вашингтон, Лондон и Оттава начинают так называемую «дипломатическую кампанию» против RT, в связи с чем призвал союзников США относиться к действиям этого СМИ как к активности российской разведки на территориях других стран.

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#мария захарова
#сша
#россия
#телевидение
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#блинкен
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США призовут союзников относиться к работе RT, как к действиям российской разведки
Блинкен: США, Британия и Канада запускают «дипломатическую кампанию» против RT
13 сентября 2024, 21:32

Фото: iStock/Pavel Byrkin

США, Великобритания и Канада запускают «дипломатическую кампанию» против телеканала RT, сообщил американский госсекретарь Энтони Блинкен в беседе с журналистами.
Отмечается, что данная кампания нацелена на объединение партнёров со всего мира, чтобы дать совместный ответ «на угрозу со стороны RT и других российских инструментов влияния и дезинформации».

Блинкен подчеркнул, что американские дипломаты по всему миру были тщательно проинструктированы в вопросе предоставления якобы собранных разведкой США доказательств о возможностях российского телеканала и путях их использования для «нацеливания на страны».

Политик добавил, что правительство каждого государства будет самостоятельно продумывать ответ на эту «угрозу». Однако Штаты призывают каждого своего союзника воспринимать деятельность RT как любую другую «разведывательную активность России в пределах своих границ».

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