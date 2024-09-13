Белый дом призвал не ждать разрешения на удар вглубь России

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Белый дом призвал не ждать заявления об отмене запрета Украины на удары вглубь российской территории после встречи президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Об этом заявила пресс-секретарь Карин Жан-Пьер, сообщает РИА Новости.
«Изменения в политике нет», – заявила она.
Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов допустил, что США могут тайно разрешить Украине атаковать российскую территорию американскими ракетами дальнего радиуса действия. По словам дипломата, это не должно удивлять, поскольку Москва «сто раз уже узнавала постфактум о провокационных и враждебных действиях американцев».
В то же время Белый дом заверил, что Соединенные Штаты не намерены в ближайшее время снимать ограничения на удары по России с территории Украины.
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Александр Климов