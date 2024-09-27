Байден ответил на вопрос о возможной попытке убийства Израилем генсека «Хезболлы»

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Американский лидер Джо Байден заявил, что США не знали о возможной операции Израиля по убийству в Бейруте генерального секретаря ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насруллы. Пресс-пул Белого дома процитировал слова Байдена.
«Соединенные Штаты не знали об операции Армии обороны Израиля и не принимали в ней участия», – сказал Байден, добавив, что Вашингтон собирает информацию о произошедшем.
Отвечая на вопрос, обеспокоен ли президент эскалацией напряженности на Ближнем Востоке, Байден сказал, что «всегда беспокоится об этом».
Ранее информационное агентство Tasnim сообщило, что Насрулла не пострадал в результате массированной израильской атаки. По данным агентства, некоторые арабские источники сообщили, что генеральный секретарь ливанского движения находится в «полном здравии».
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Александр Климов