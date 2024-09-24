Названа одна причина, почему «Хезболлах» не бьет в центр Израиля

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У шиитской группировки «Хезболлах» не хватает ресурсов, поэтому она не бьет в центр Израиля. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на израильского политолога Бара-Илана Зеэва Ханина.
«Ресурсы «Хезболлах» в значительной степени подорваны для нанесения сильного удара. У «Хезболлах» еще осталась значительная часть ракет среднего и дальнего радиуса действия, но их не так много, как ракет ближнего радиуса действия», — прокомментировал собеседник.При этом, со слов эксперта, можно говорить о сотнях или даже тысячах ракет. До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с призывом к ливанцам, чтобы те покидали районы, где хранится вооружение шиитского движения.
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Никита Кротов