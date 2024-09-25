«Хезболла» подтвердила гибель высокопоставленного командира в Бейруте

Ливанское движение «Хезболла» официально подтвердило гибель командира Ибрагима Мохамада Кубейси в результате удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по Бейруту.
Соответствующее заявление было опубликовано в пресс-службе движения на платформе Telegram.
ЦАХАЛ ранее сообщил о ликвидации командира ракетных сил «Хезболлы» в ночь на 25 сентября в ходе массированных авиаударов по Ливану. С 23 сентября израильская авиация продолжает наносить удары по ключевым объектам движения на ливанской территории.
Правительство Ливана обратилось к ООН с просьбой о вмешательстве для прекращения израильской агрессии. Совет Безопасности ООН проведет заседание по этому вопросу 25 сентября, поддержку инициативе уже выразил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.
Израиль ранее объявил о нанесении «серьезных ударов» по позициям «Хезболлы» в ответ на угрозы в приграничных районах.
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«С большой честью и прискорбием сообщаем о том, что погиб наш командующий Ибрагим Мохамад Кубейси», — говорится в заявлении.
ЦАХАЛ ранее сообщил о ликвидации командира ракетных сил «Хезболлы» в ночь на 25 сентября в ходе массированных авиаударов по Ливану. С 23 сентября израильская авиация продолжает наносить удары по ключевым объектам движения на ливанской территории.
Правительство Ливана обратилось к ООН с просьбой о вмешательстве для прекращения израильской агрессии. Совет Безопасности ООН проведет заседание по этому вопросу 25 сентября, поддержку инициативе уже выразил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.
Израиль ранее объявил о нанесении «серьезных ударов» по позициям «Хезболлы» в ответ на угрозы в приграничных районах.
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Елена Перлова