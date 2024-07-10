Байден перепутал Украину с Ураном

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Президент США Джо Байден вновь оговорился и назвал Украину Ураном в ходе выступления на саммите НАТО.
Байден говорил о том, что президент России Владимир Путин якобы поставил перед собой цель подчинить себе Украину, положить конец её демократии и уничтожить культуру «Урана». Он сразу же поправился и уточнил, что речь идёт об Украине.
Это уже далеко не первый подобный инцидент во время выступлений Байдена. Его здоровье и, в частности, психологическое состояние беспокоит его сторонников и коллег. После провальных дебатов с кандидатом в президенты США и экс-главой страны Дональдом Трампом всё чаще стали звучать заявления о необходимости снятия Байдена из предвыборной гонки.
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Анастасия Чинкова