Байден заявил о поставке Киеву пяти стратегических и десятков тактических ПВО

Фото: сайт Кремля
Президент США Джо Байден заявил о поставке Киеву пяти стратегических и десятков тактических систем ПВО. Об этом американский президент сообщил на официальной церемонии открытия юбилейного саммита НАТО в Вашингтоне. По словам Байдена, Запад также отправит Украине сотни ракет-перехватчиков для систем ПВО в 2025 году.
«Соединенные Штаты, Германия, Нидерланды, Румыния и Италия предоставят Украине пять дополнительных стратегических систем ПВО. В ближайшие месяцы Соединенные Штаты и наши партнеры предоставят Украине десятки дополнительных тактических систем ПВО», – анонсировал новые поставки Джо Байден.Ранее президент США Джо Байден в ходе саммита НАТО заявил, что Россия якобы проигрывает в конфликте на Украине.
Саммит НАТО проходит в Вашингтоне с 9 по 11 июля. На нем присутствует президент Украины Владимир Зеленский, который прибыл в США во вторник.
Читайте также:
Байден проработает с Зеленским меры по укреплению украинской ПВО
«Если Господь спустится с небес»: Байден раскрыл условие выхода из гонки
NYP: врач Байдена приглашал в Белый дом невролога, лечащего болезнь Паркинсона
Данил Пономарев