Байден заявил, что Россия проигрывает в конфликте на Украине

Фото: РИА Новости/Стрингер
Президент США Джо Байден в ходе саммита НАТО заявил, что Россия якобы проигрывает в конфликте на Украине.
Он призвал не заблуждаться и чётко осознавать, что Россия проигрывает в конфликте.
Также в ходе своего выступления он пообещал, что Украина будет получать системы противовоздушной обороны (ПВО) раньше других союзников Соединённых Штатов.
Саммит НАТО проходит в Вашингтоне с 9 по 11 июля. На нём присутствует президент Украины Владимир Зеленский, который прибыл в США во вторник. На саммите будет затронут вопрос вступления Украины в НАТО. Однако официального приглашения, которого ждёт весь офис Зеленского, не поступит.
Читайте также:
Байден перепутал Украину с Ураном
Байден заявил о поставке Киеву пяти стратегических и десятков тактических ПВО
«Если Господь спустится с небес»: Байден раскрыл условие выхода из гонки
Также в ходе своего выступления он пообещал, что Украина будет получать системы противовоздушной обороны (ПВО) раньше других союзников Соединённых Штатов.
Саммит НАТО проходит в Вашингтоне с 9 по 11 июля. На нём присутствует президент Украины Владимир Зеленский, который прибыл в США во вторник. На саммите будет затронут вопрос вступления Украины в НАТО. Однако официального приглашения, которого ждёт весь офис Зеленского, не поступит.
Читайте также:
Байден перепутал Украину с Ураном
Байден заявил о поставке Киеву пяти стратегических и десятков тактических ПВО
«Если Господь спустится с небес»: Байден раскрыл условие выхода из гонки
Анастасия Чинкова