Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов назвал сроки окончания СВО

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что специальная военная операция либо завершится в 2024 году, либо перейдет в другую стадию. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
По словам командира, если СВО продолжится, российские военные будут применять все виды оружия. Он отметил, что Соединенные Штаты Америки и Европа к этому развитию событий вряд ли готовы.
Алаудинов полагает, что в ближайшее время Киев и его союзники попытаются договориться с Россией, они будут готовы принять все её условия. Сейчас, по словам офицера, противник находится в очень тяжелом положении.
Ранее командир спецназа «Ахмат» заявил, что Вооруженные силы Украины стянули к границам Российской Федерации значительное количество техники в попытке вторжения в Курскую область. По его словам, на момент подготовки к операции у ВСУ было более 200 танков и свыше 400 бронемашин.
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По словам командира, если СВО продолжится, российские военные будут применять все виды оружия. Он отметил, что Соединенные Штаты Америки и Европа к этому развитию событий вряд ли готовы.
Алаудинов полагает, что в ближайшее время Киев и его союзники попытаются договориться с Россией, они будут готовы принять все её условия. Сейчас, по словам офицера, противник находится в очень тяжелом положении.
Ранее командир спецназа «Ахмат» заявил, что Вооруженные силы Украины стянули к границам Российской Федерации значительное количество техники в попытке вторжения в Курскую область. По его словам, на момент подготовки к операции у ВСУ было более 200 танков и свыше 400 бронемашин.
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Дарья Осипова