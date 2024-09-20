Замглавы МИД РФ Рябков рассказал, как выборы в США повлияют на переговоры по Украине

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Выборы в Соединенных Штатах Америки не имеют значения для переговоров по Украине. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, пишет РИА Новости.
«Это вопрос не к нам. Я не думаю, что внутренний календарь США имеет какое-то значение. Они должны озаботиться собственным поведением», — пояснил он.
По его словам, американцы должны реалистично оценить то, что происходит. Замглавы МИД РФ отметил, что им необходимо воспринять предупреждения РФ.
«И построить в прямом смысле слова всех своих сателлитов и, разумеется, киевских клиентов», — сказал Рябков.
Напомним, что лидер США Джо Байден подтвердил, что в американской администрации ведутся обсуждения о предоставлении Украине разрешения на использование дальнобойного оружия для ударов по территории России.
Президент России Владимир Путин заявил, что возможное разрешение для ВСУ бить американским дальнобойным оружием вглубь РФ будет говорить о прямом участии НАТО в конфликте.
К гибели военкора агентства Sputnik Бентли причастны четверо российских военных. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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