В Сети появилось видео, как раненый боец ВС РФ отбросил от себя гранату ВСУ

Если на Украине произойдет так называемый блэкаут, то крупнейшие операторы страны обеспечат связь максимум на четыре часа, информирует республиканский телеканал «Общественное». Например, в «Киевстар» рассказали, что свыше четырех часов проработает лишь 60% площадок, а оставшиеся 40% смогут продержаться до трех часов.