В Сети появилось видео, как раненый боец ВС РФ отбросил от себя гранату ВСУ

Фото: iStock/ovbelov
В вирусном видео, которое собрало более 30 миллионов просмотров в социальных сетях, запечатлен момент, когда российский боец спокойно отбрасывает гранаты, сброшенные с беспилотника ВСУ. Об этом информирует «Комсомольская правда».
Соответствующие кадры опубликовали операторы БПЛА батальона 54-ой отдельной механизированной бригады ВСУ. На них запечатлён момент, когда раненый боец в ногу лежит на земле и ожидает помощи. В этот момент к нему приближается беспилотник Вооруженных сил Украины и сбрасывает на солдата гранаты.
Военный не растерялся и начал откидывать их в сторону, после чего они взрывались в метре от него. Оператор украинского беспилотника проявлял неимоверное упорство, стараясь сбросить груз и запечатлеть на камеру страдания нашего солдата. Он всё больше снижался, приближаясь к цели.
Украинские операторы, проявляя садистскую настойчивость, продолжали мучить безоружного военнослужащего, не оставляя ему никаких шансов выжить. Один из них поднялся на большую высоту и сбросил очередную гранату, которая взорвалась при контакте с землей. После этого убийца спустился, чтобы запечатлеть опаленное огнем лицо храброго солдата, а затем снова поднялся в небо, чтобы добить его гранатой.
Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов назвал сроки окончания СВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Стало известно о новых зверствах ВСУ под Курском над мирными жителями
Российские военные нанесли удар по иностранным наемникам в Харькове
Населенный пункт Георгиевка в ДНР перешел под контроль ВС РФ
Военный не растерялся и начал откидывать их в сторону, после чего они взрывались в метре от него. Оператор украинского беспилотника проявлял неимоверное упорство, стараясь сбросить груз и запечатлеть на камеру страдания нашего солдата. Он всё больше снижался, приближаясь к цели.
Украинские операторы, проявляя садистскую настойчивость, продолжали мучить безоружного военнослужащего, не оставляя ему никаких шансов выжить. Один из них поднялся на большую высоту и сбросил очередную гранату, которая взорвалась при контакте с землей. После этого убийца спустился, чтобы запечатлеть опаленное огнем лицо храброго солдата, а затем снова поднялся в небо, чтобы добить его гранатой.
Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов назвал сроки окончания СВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Стало известно о новых зверствах ВСУ под Курском над мирными жителями
Российские военные нанесли удар по иностранным наемникам в Харькове
Населенный пункт Георгиевка в ДНР перешел под контроль ВС РФ
Дарья Осипова