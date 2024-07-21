Байден поддержал кандидатуру Камалы Харрис после выхода из предвыборной гонки

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Президент США Джо Байден после заявления о выходе из предвыборной гонки поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. Об этом сказано в опубликованном послании главы государства. Байден также призвал демократов победить республиканца Дональда Трампа, говорится в сообщении.
«Сегодня я хочу выразить свою полную поддержку в отношении кандидатуры Камалы от нашей партии в нынешнем году. Демократы, пришло время объединиться и победить Трампа. Давайте же сделаем это», – отмечается в заявлении Байдена.Ранее американский президент заявил, что несмотря на свой выход из гонки, он продолжит руководить США до конца своего срока.
До этого агентство Bloomberg сообщало, что эти в выходные, 20-21 июля, Байден попытается в последний раз реанимировать свою предвыборную кампанию на встрече с главными политическими помощниками.
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