Команда Трампа планирует подорвать рейтинг Камалы Харрис во время ее выдвижения

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Избирательный штаб кандидата в президенты США Дональда Трампа планирует подорвать рейтинг вице-президента США Камалы Харрис в случае ее участия в выборах на пост президента. Об этом сообщила газета New York Times со ссылкой на данные источников.
По данным NYT, в данный момент команда Трампа пытается определить уязвимости Харрис с помощью различных исследований, в том числе опросы. Кроме того, накануне съезда республиканцев штаб экс-президента подготовил серию роликов для телевидения, нацеленных на дискредитацию Харрис. Однако после покушения на Трампа от этой меры отказались.
После неудачного выступления Байдена на дебатах с экс-президентом США Дональдом Трампом демократы начали поиск нового кандидата на пост главы государства. По информации The Wall Street Journal, единственная альтернатива Байдену сводится к фигуре Харрис.
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Александр Климов