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Команда Трампа планирует подорвать рейтинг Камалы Харрис во время ее выдвижения

21 июля 2024, 00:51
Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Избирательный штаб кандидата в президенты США Дональда Трампа планирует подорвать рейтинг вице-президента США Камалы Харрис в случае ее участия в выборах на пост президента. Об этом сообщила газета New York Times со ссылкой на данные источников.


По данным NYT, в данный момент команда Трампа пытается определить уязвимости Харрис с помощью различных исследований, в том числе опросы. Кроме того, накануне съезда республиканцев штаб экс-президента подготовил серию роликов для телевидения, нацеленных на дискредитацию Харрис. Однако после покушения на Трампа от этой меры отказались.

После неудачного выступления Байдена на дебатах с экс-президентом США Дональдом Трампом демократы начали поиск нового кандидата на пост главы государства. По информации The Wall Street Journal, единственная альтернатива Байдену сводится к фигуре Харрис.

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#дональд трамп
#джозеф байден
#покушение
«Получил пулю за демократию»: Трамп высказался о покушении
21 июля 2024, 01:53

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Бывший президент США Дональд Трамп впервые после покушение выступил митинге своих сторонников в городе Гранд-Рапидс, штат Мичиган, пишет ТАСС.
«Они говорят, что я – угроза демократии. Что такого я сделал для демократии? На прошлой неделе я получил пулю за демократию», – отметил он.

Ранее стало известно, что Трамп снял белую повязку, прикрывавшую его ухо после покушения. Вместо нее он использовал пластырь телесного цвета.

13 июля кандидат в президенты США Дональд Трамп пережил покушение на свою жизнь во время предвыборного митинга в Пенсильвании. В политика было совершено несколько выстрелов, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания медпомощи экс-главу Штатов выписали из больницы.

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#сша
#покушение
#митинг
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Володин провел встречу в президентом Никарагуа
Володин передает послание Путина президенту Никарагуа Ортеге
21 июля 2024, 01:34

Фото: Сайт Кремля

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин провел встречу с президентом Никарагуа Даниэлем Ортегой, а также передал ему послание от российского лидера Владимира Путина, передает РИА Новости.
Председатель Госдумы в настоящий момент находится в столице Никарагуа Манагуа с рабочим визитом. Он встретился с президентом и вице-президентом Никарагуа Даниэлем Ортегой и Росарио Мурильо.

Володин передал приветствие и послание от Путина, содержание которого не уточняется.

Ранее стало известно, что Даниэль Ортега на встрече с Вячеславом Володиным заявил о приближении поражения НАТО из-за Украины.

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#нато
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Трамп снял прикрывавшую его ухо после покушения белую повязку
21 июля 2024, 01:15

Фото: сайт Дональда Трампа

Экс-президент США Дональд Трамп появился на публике, сняв белую повязку, которая прикрывала его ухо после неудачного покушения в Милуоки, передает РИА Новости.
На митинге в городе Гранд-Рапидс в штате Мичиган бывший хозяин Белого дома появился перед сторонниками с приклеенным на ухо пластырем телесного цвета.

13 июля кандидат в президенты США Дональд Трамп пережил покушение на свою жизнь во время предвыборного митинга в Пенсильвании. В политика было совершено несколько выстрелов, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания медпомощи экс-главу Штатов выписали из больницы.

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#сша
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Джонсон призвал Украину к отказу от возвращения границы 1991 года
21 июля 2024, 00:38

Фото: РИА Новости/Джастин Гриффитс-Уилльямс

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в статье для Daily Mail свое представление окончания конфликта на Украине в случае прихода к власти республиканца Дональда Трампа.
По его мнению, именно Трамп способен положить конец конфликту на выгодных для Киева и Запада условиях. Такими он обозначил выход Украины на границы 23 февраля 2022 года, что предполагает отказ от требования возвращения границ 1991 года. После этого, согласно материалу политика, Запад выразит готовность принять Киев в ЕС и НАТО.

Джонсон предложил в целях этого увеличение военной помощи Украине и снятие ограничения на удары вглубь российской территории, что вынудит РФ отступить.

После такого сценария экс-премьер предложил заключение сделки с Россией: во-первых, предполагается введение особых мер защиты для носителей русского языка на Украине, а также проведение глобального восстановления отношений Вашингтона с Москвой.

В статье Джонсон также отметил, что Трамп располагает силой и смелостью для спасения Украины и достижения мира.

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Десятки бывших американских чиновников призвали Байдена к выходу из президентской гонки
CNN: 56 американских экс-чиновников призвали Байдена выйти из избирательной гонки
21 июля 2024, 00:05

kremlin

Десятки американских экс-чиновников призвали президента США Джо Байдена покинуть президентскую гонку в связи с высокой вероятностью поражения на предстоящих выборах, передает телеканал CNN.
«Мы твердо убеждены, что сейчас время передать лидерство, и мы с уважением призываем вас это сделать», – отмечается в письме, обращенному к хозяину Белого дома.

В обращении, подписанном 56 экс-сотрудниками американских администраций, также говорится об обеспокоенности из-за дальнейшего продвижения кандидатуры Байдена и растущей вероятности победы на выборах бывшего президента Белого дома Дональда Трампа.

Ранее стало известно, что к главе государства обратились лидеры демократов в сенате и палате представителей, которые отметили, что победа Трампа повлияет на позиции партии в конгрессе.

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Президент Никарагуа в ходе встречи с Володиным предрек поражение НАТО
Президент Никарагуа Ортега: НАТО приближается к своему поражению из-за Украины
20 июля 2024, 23:41

Фото: iStock/Michele Ursi

НАТО приближается к своему поражению из-за Украины, усугубляя кризис в регионе, высказался президент Никарагуа Даниэль Ортега в ходе встречи со спикером Государственной Думы Вячеславом Володиным, сообщает ТАСС.
По его словам, альянс должен осознать «раз и навсегда» невозможность победы в украинском конфликте.

Ортега также охарактеризовал антироссийские санкции как преступные и отметил, что негативно влияют как на Запад, так и на весь мир.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен допустил, что Вашингтон может отказаться поставлять помощь Киеву, если Трамп станет президентом страны.

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Нетаньяху: Израиль планирует защищать себя любыми средствами
20 июля 2024, 23:20

Фото: istockphoto/Diy13

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна планирует защищать себя всеми доступными ей средствами, передает ТАСС.
«Мы будем защищать себя любыми средствами и на всех фронтах. Каждый, кто ударит по нам, заплатит очень высокую цену за свою агрессию», – подчеркнул он.

По словам политика, каждый желающий стабильной ситуации на Ближнем Востоке должен поддерживать Израиль в борьбе против Ирана, а также его союзников в Йемене, Газе или Ливане.

Ранее Нетаньяху высказался об атаке израильских военных на йеменский порт Ходейда, назвав ее ответом на недавний удар дрона хуситов по Тель-Авиву.

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#удар
#дрон
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Хуситы пригрозили Израилю ответить на авиаудары по порту Ходейда
20 июля 2024, 22:37

Фото: istockphoto/aapsky

Авиаудары Израиля по морскому порту Ходейда на западе Йемена не останутся без ответа. Об этом заявили представители Высшего политического совета йеменского движения «Ансар Алла» (хуситов).
В заявлении совета отмечается, что израильская агрессия не останется без эффективного и адекватного ответа противнику, передаёт телеканал Al Masirah. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа подтвердил готовность военных ответить на авиаудары Израиля. Он также добавил, что движение «Ансар Алла» не откажутся от операций в поддержку палестинцев в Газе.

Ранее Великобритания и Израиль нанесли пять авиаударов по позициям хуситов в Ходейде. В результате в порту начался пожар. Источник в местных органах власти сообщил, что в результате атаки два человека погибли и трое получили ранения.

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#удар
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Депутат ГД Шеремет: Киевская власть перешла к режиму шантажа в отношении Венгрии
20 июля 2024, 21:19

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Киевские власти, перекрыв поставки российской нефти, перешли к политике шантажа и давления в отношении Венгрии. Об этом заявил депутат Государственной думы от Республики Крым, член думского комитета по безопасности Михаил Шеремет.
Глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ранее на этой неделе сообщил о прекращении поставок нефти «Лукойла» через газопровод «Дружба», напоминает РИА Новости. Министерство экономики Словакии в четверг также подтвердило, что республика перестала получать нефть от «Лукойла» из-за остановки Украиной её транзита через свою территорию.

По словам Шеремета, киевский режим перешёл к политике откровенного шантажа по отношению к Венгрии. Это должно стать показательным примером для других европейских стран, которые в случае отказа плясать под дудку Зеленского, сразу получат подлый удар в спину, считает парламентарий. Он также добавил, что странам ЕС стоит призадуматься о том, «какую змею в виде режима Зеленского они пригрели на груди».

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