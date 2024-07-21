NYT: Байден назвал Обаму и Пелоси организаторами кампании против его выдвижения

Фото: Сайт Кремля
Президент США Джо Байден считает, что бывший глава государства Барак Обама и экс-спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси являются организаторами кампании против его выдвижения на выборах. Об этом пишет New York Times (NYT).
«Больной ковидом и покинутый союзниками, президент Байден впадает в ярость в своем доме на пляже в Делавэре, все больше возмущаясь тем, что он считает организованной кампанией по вытеснению его из предвыборной гонки, и испытывая горечь по отношению к некоторым из тех, кого он когда-то считал близкими, включая своего бывшего товарища по предвыборной гонке Барака Обаму», — говорится в статье.По словам близких к нему людей, Байден считает, что все утечки из СМИ координируются и направлены на то, чтобы надавить на него и вынудить уйти в отставку. Главным виновником он считает Пелоси, а в Обаме видит закулисного кукловода.
В материале отмечается, что происходящее в демпартии не похоже ни на что происходившее ранее, ведь разногласия возникли между действующим президентом США и лидерами его собственной фракции.
Ранее сообщалось, что в эти выходные американский президент Джо Байден предпримет отчаянную последнюю попытку по спасению своей предвыборной кампании.
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