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Президент США Джо Байден заявил, что выходит из предвыборной гонки. Об этом сообщают РИА Новости. Вместе с тем американский лидер отметил, что продолжит управлять страной в статусе главы государства до конца своего срока, говорится в сообщении.
Ранее Bloomberg сообщал, что эти в выходные, 20-21 июля, Байден предпримет последнюю и отчаянную попытку спасти свою предвыборную кампанию. Уточнялось, что президент США в это время встретится с главными политическими помощниками.
Байдена критиковали в том числе за его политику в отношении Украины, а теперь еще одним поводом для этого стали провальные, по мнению американских политиков и журналистов, дебаты главы Белого дома со своим оппонентом Дональдом Трампом.
До этого NYT заявляли, что Байден считает главными организаторами кампании против его выдвижения на выборах двух человек: Барака Обаму и Нэнси Пелоси. По данным издания, он считает, что все утечки из СМИ связаны и направлены на то, чтобы заставить его уйти в отставку с поста президента США.
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Байдена критиковали в том числе за его политику в отношении Украины, а теперь еще одним поводом для этого стали провальные, по мнению американских политиков и журналистов, дебаты главы Белого дома со своим оппонентом Дональдом Трампом.
До этого NYT заявляли, что Байден считает главными организаторами кампании против его выдвижения на выборах двух человек: Барака Обаму и Нэнси Пелоси. По данным издания, он считает, что все утечки из СМИ связаны и направлены на то, чтобы заставить его уйти в отставку с поста президента США.
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Данил Пономарев