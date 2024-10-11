Байден поддержал просьбу Трампа о военных самолетах

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Президент США Джо Байден заявил, что выполнит просьбу кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа о предоставлении военных самолетов и дополнительных средств обороны, учитывая якобы угрозу со стороны Ирана, сообщает РИА Новости.
«До тех пор, пока он не просит F-15. Я поручил министерству обороны предоставить ему все, о чем он просит, как если бы он был действующим президентом. Он получит все, в чем нуждается, если это подпадает под такую категорию», – подчеркнул лидер США.
Ранее стало известно, что штаб Дональда Трампа попросил ввести ограничения на полеты над домами политика и во время митингов до окончания предвыборной кампании. В штабе также заявили, что для обеспечения дополнительной безопасности придется выделить военную авиацию и транспортные средства кандидатов в президенты.
Кроме того, ранее телеканал NBC News сообщил, что Дональд Трамп не будет играть в гольф до окончания избирательной кампании, поскольку его жизни угрожает опасность. В то же время директор Секретной службы США Рональд Роу заявил политику, что федеральные агенты не могут полностью обеспечить его безопасность во время игры.
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Александр Климов