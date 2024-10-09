Кондолиза Райс: Россия, Китай и Иран делают ужасной жизнь для США

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Бывшая госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что Россия, Китай и Иран образовали альянс с целью сделать жизнь для Соединенных Штатов «невыносимой» и вытеснить страну с позиции международного лидера.
В интервью телеканалу Fox News Райс отметила, что эти государства пытаются создать ужасные условия для США и подорвать их влияние на мировой арене. По словам Райс, Иран несет ответственность за гибель американцев, а Китай продолжает усиливаться как в военном, так и в экономическом плане.
Райс занимала пост госсекретаря до 2009 года. Затем она вернулась в Стэнфорд в качестве профессора политологии и старшего научного сотрудника Института Гувера. С 2012 года она работает профессором на факультете политологии и в Высшей школе бизнеса. С 2020 года Райс возглавляет Гуверовский институт.
Ранее член парламентской комиссии по нацбезопасности Иран Алаэддин Боруджерди заявил, что Тегеран серьезно рассматривает возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия на фоне угрозы со стороны Израиля.
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«Эти страны и их маленький альянс пытаются сделать ужасной жизнь для Соединенных Штатов и выдавить нас из международного лидерства», — сказала профессор политологии.
Райс занимала пост госсекретаря до 2009 года. Затем она вернулась в Стэнфорд в качестве профессора политологии и старшего научного сотрудника Института Гувера. С 2012 года она работает профессором на факультете политологии и в Высшей школе бизнеса. С 2020 года Райс возглавляет Гуверовский институт.
Ранее член парламентской комиссии по нацбезопасности Иран Алаэддин Боруджерди заявил, что Тегеран серьезно рассматривает возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия на фоне угрозы со стороны Израиля.
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Лия Мурадьян