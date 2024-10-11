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Трамп запросил военную помощь из-за возможной угрозы от Ирана

WP: Трамп запросил военную авиацию из-за возможной угрозы от Ирана
11 октября 2024, 19:39
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Штаб кандидата в президенты США Дональда Трампа запросил военную помощь из-за якобы угрозы от Ирана. Об этом информирует издание Washington Post.


Отмечается, что в перечень военной помощи вошли: военная авиация, ограничения полётов над домами Трампа, митингами, а также военная техника для его передвижения. Согласно информации источника, эти запросы поступили после того, как советники кампании экс-президента США были проинформированы о том, что Иран всё ещё активно пытается убить политика.

Уточняется, что Трамп и его штаб в последнее время стали разочаровываться в американской Секретной службе.

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Политолог Фельдман: Зеленский лишь изображает из себя сторонника мира
11 октября 2024, 19:15

Кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман обвинил Владимира Зеленского в том, что он своей бурной деятельностью лишь изображает из себя сторонника мирного урегулирования конфликта на Украине, хотя на самом деле таковым он не является.
«Зеленский имитирует готовность к началу переговорного процесса, пытаясь изобразить из себя сторонника мирного урегулирования. Отношение американцев и европейцев к украинскому кризису меняется на глазах. На смену первоначальному воодушевлению приходят разочарование и усталость», — прокомментировал в беседе с RT Фельдман.

Ранее сообщалось, что в ходе аудиенции Владимира Зеленского у Папы Римского Франциска последний настаивал на начале мирных переговоров с Россией со стороны Киева. Так, священник выразил готовность помочь в организации второго «саммита мира». Как передают argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости, встреча понтифика и Зеленского длилась 35 минут.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз написал, что Владимир Зеленский осознаёт стремительное сокращение собственных возможностей.

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На Украине жалуются, что старшеклассники бегут из страны
Министр образования Украины: многие старшеклассники уезжают из страны
11 октября 2024, 18:41

Фото: iStock/jacoblund

Многие украинские старшеклассники, особенно мальчики, покидают страну, заявил министр образования Украины Оксен Лисовой. Его заявление приводит украинское издание «Страна». По словам чиновника, властям приходится разными способами заставлять их остаться.
«Мы наблюдаем за тем, как в 10-11 классах многие дети, особенно мальчики, выезжают за границу. Мы побуждаем их оставаться в Украине разными способами», — пожаловался он.
Напомним, в начале октября на Украине внесли на рассмотрение законопроект, который предполагает обязать 17-летних подростков самостоятельно вставать на воинский учет через военкомат или электронный кабинет.

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#законопроект
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#школьники
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Российский бизнес спас финское учреждение Finnvera от убытков в сотни млн евро
11 октября 2024, 17:55

Фото: iStock/darkojow

Российские компании, получившие кредит от государственного специального финансового учреждения Финляндии Finnvera, спасли компанию от многомиллионных убытков, погасив задолженность перед ней. Об этом сообщил гендиректор учреждения Паули Хейккиля в беседе с общественным вещателем yle. По его словам, обязательства достигали около 1 млрд евро.
«К концу 2022 года сумма снизилась до €420 млн, а к концу прошлого года осталось менее €100 млн. Погашение долгов произошло очень успешно, чему способствовало и наше эффективное управление рисками», — поделился он.
Хейккиля добавил, что российские компании расплачиваются по кредит даже в нынешних условиях и при этом в быстром темпе.
«Одна из причин в том, что они сохраняли платежеспособность даже в нынешних условиях. Также стоит помнить, что крупные международные компании стремятся соблюдать свои обязательства просто ради сохранения репутации», — подчеркнул гендиректор.
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#бизнес
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Антонов: военная поддержка Украины затягивает США и весь Запад в пропасть
11 октября 2024, 16:32

Фото: Посольство РФ в США

Военная поддержка Украины затягивает США и все страны Запада в пропасть, заявил бывший посол России в Штатах Анатолий Антонов в беседе с журналом Newsweek. По его словам, мир стоит на грани ядерной катастрофы.
«Проект «Украина» только все дальше затягивает американских политиков в пропасть, выбраться из которой становится все труднее», — отметил дипломат.
Антонов добавил, что в США уже изучают возможные сценарии начала ядерной войны, но полагают, что она затронет лишь Восточную Европу, что, по его мнению, большая ошибка.

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#сша
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#польша
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#антонов
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Польша и Прибалтика задумались о наступлении на Санкт-Петербург
Bild: Польша и Прибалтика задумались об атаке на Петербург при конфликте с РФ
11 октября 2024, 16:30

Фото: iStock/SergeyVButorin

Военные из Польши и стран Прибалтики задумались о возможном наступлении на Санкт-Петербург при прямом столкновении с РФ. Об этом информирует Bild.
По словам советника президента Литвы по нацбезопасности Кястутиса Будриса, после завершения спецоперации на Украине Россия может напасть на Эстонию, Латвию, Литву и Польшу. Он выразил мнение, что российскую сторону поддержит Белоруссия.

Начальник генштаба Польши Раймунд Анджейчак предупредил, что при подобном развитии событий последует незамедлительный ответ. Он также призвал европейские страны «взять инициативу в свои руки».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия открыта к диалогу по выстраиванию нового миропорядка. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#прибалтика
#польша
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В Красногорске вручили партбилеты новым членам «Единой России»
11 октября 2024, 16:23

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Вручение партийных билетов новым членам организации состоялось в общественной приёмной «Единой России» в городском округе Красногорск, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В ходе торжественного мероприятия исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» и заместитель председателя Совета депутатов городского округа Красногорск Богдан Андриянов выразил уверенность, что чем больше людей будет присоединяться к партии, тем масштабнее станут проекты, которые они смогут реализовать», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в текущем году в Красногорске членами «Единой России» стали 150 человек, а ещё 200 присоединились в качестве сторонников партии.

Богдан Андриянов поздравил новых товарищей по партии и пожелал им крепкого здоровья и силы духа.

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#красногорск
#единая россия
#партия
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В ДНР заочно рассмотрят дело гражданина Грузии, воевавшего за ВСУ в наемничестве
11 октября 2024, 15:53

Фото: iStock/breakermaximus

Генеральная прокуратура РФ сообщила, что суд в ДНР проведет заочное рассмотрение уголовного дела против гражданина Грузии, обвиняемого в наемничестве на стороне Вооруженных сил Украины, пишет РИА Новости.
По данным следствия, с марта по апрель 2022 года Гиорги Киноиани участвовал в боевых действиях на стороне Украины в разных местах боевого соприкосновения в качестве наемника. За свои действия он получил вознаграждение, эквивалентное более чем 155 000 рублей.

«Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего гражданина Грузии Гиорги Киноиани. Он заочно обвиняется по ч. 3 ст. 359 УК РФ», — отмечается в сообщении.

Киноиани был объявлен в международный розыск. Судом в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело было направлено в Верховный суд Донецкой Народной Республики для рассмотрения по существу.

Жители приграничных районов Курской области продолжают делиться свидетельствами о жестокостях, совершенных украинскими военными против мирных граждан. О том, что происходило в регионе и зачем на самом деле наемники вступают в ВСУ читайте в нашем материале.

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#рф
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В Германии рассказали о нежелании Путина общаться с Шольцем
Reuters: глава МИД ФРГ Бербок заявила, что Путин не хочет говорить с Шольцем
11 октября 2024, 15:31

Фото: iStock/photosvit

Президент России Владимир Путин якобы не хочет говорить с канцлером ФРГ Олафом Шольцем по телефону. Об этом заявила глава внешнеполитического ведомства Германии Анналена Бербок, передает Reuters.
По ее словам, российский лидер якобы «отказывается идти на мир», а также ежедневно посылает очередной сигнал в поддержку войны и разрушений.

Ранее в правительстве ФРГ заявили, что канцлер Германии Олаф Шольц готов переговорить по телефону с главой российского государства Владимиром Путиным. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, 1 октября текущего года стало известно о намерении Шольца провести телефонные переговоры в преддверии саммита G20 с Путиным. Последний раз лидеры беседовали в конце 2022 года.

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Покушение на помощника депутата Госдумы: как он связан с Чечней и заказом на убийство Рамзана Кадырова
11 октября 2024, 14:49

Фото: iStock/tanawit sabprasan

В Московской области произошло покушение на помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева. Инцидент случился 10 октября на веранде его дома в деревне Лапино Одинцовского городского округа. Известно, что в 2000-х годах политик работал в Чечне, при этом глава республики Рамзан Кадыров называл его преступником. Что известно о покушении и личности Алихаджиева расскажет «Радио 1».

Подробности покушения на Алихаджиева


Неизвестный мужчина выстрелил в Алихаджиева четыре раза, две пули попали в голову и поясницу. В момент атаки политик находился дома один. По информации телеграм-канала «112», после происшествия он смог позвонить своей супруге, которая уведомила родственников о случившемся. Когда на место прибыли медики, пострадавший передвигался самостоятельно и был в сознании.

Алихаджиева срочно госпитализировали, ему понадобилась операция. В настоящее время помощник депутата находится в реанимации.


Спланированное покушение


По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, покушение было заранее спланировано.


«Нападавший дождался, когда Алихаджиев останется дома один, проник на территорию и покинул поселок незамеченным после нападения», — сообщил собеседник агентства. Следственный комитет России опубликовал видео с места происшествия, на котором видно, как криминалист осматривает дом Алихаджиева и извлекает пулю из стены.

Нападавшего разыскивают. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении.


Шерип Алихаджиев: что известно


Политик был близким соратником первого главы Чеченской Республики Ахмата Кадырова во время второй чеченской кампании. Позже он возглавлял администрацию Шалинского района и некоторое время занимал пост первого заместителя председателя Госсовета Чечни. Награжден Орденом Мужества.

По данным СМИ, сразу после гибели Ахмата Кадырова Алихаджиев уехал из Чечни в Ингушетию, а потом перебрался в Москву. В настоящее время известно, что Алихаджиев является помощником депутата Госдумы. Некоторые СМИ утверждают, что он работает с Владимиром Шамановым, однако сам депутат эту информацию не подтвердил.

В августе 2007 года Рамзан Кадыров назвал Шерипа Алихаджиева преступником.

«На сегодняшний день я точно знаю одного преступника из ЧР — это бывший глава Шалинского района Шерип Алихаджиев. В настоящее время он проходит по уголовному делу, но при этом занимает пост заместителя председателя правительства Ингушетии», — заявлял Кадыров.

Предыдущие покушения


Алихаджиев уже был объектом покушения: в феврале 2002 года, когда он был главой администрации Шалинского района, в его рабочем кабинете нашли самодельное взрывное устройство. Он тогда предположил, что за этой попыткой теракта стоят ваххабитские группировки.


Заказ на убийство Рамзана Кадырова

Фото: РИА Новости/Александр Астафьев

Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе совещания со своими соратниками-командирами и начальниками силового блока республики заявил, что знает о попытке заказать его убийство.

Кадыров не просто назвал тех, кого посчитал потенциальным обидчиком, но и объявил кровную месть. Но при особых обстоятельствах.
«Если у кого-то есть претензии к кадыровцам, то пусть выражают их лично мне, поскольку я являюсь главным кадыровцем. Глубоко заблуждается тот, кто считает, что можно стравить на бытовой почве целые народы. За слова нужно отвечать! Если есть вопросы ко мне, то никаких проблем нет. Если они не докажут обратное, я официально объявляю кровную месть Барахоеву, Каримову Сулейману, Курбанову Ризвану», — заявил глава республики.

Самая острая часть заявления касается обвинений со стороны Кадырова в планировании его убийства:

«Есть свидетели, есть люди, у которых они (Барахоев, Сулейманов, Ризванов, как говорит Кадыров, — прим. ред.) заказывали, спрашивали, за сколько вы можете принять заказ (на убийство Рамзана Кадырова)», — заключил глава Чечни.

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