Трамп запросил военную помощь из-за возможной угрозы от Ирана

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Штаб кандидата в президенты США Дональда Трампа запросил военную помощь из-за якобы угрозы от Ирана. Об этом информирует издание Washington Post.
Отмечается, что в перечень военной помощи вошли: военная авиация, ограничения полётов над домами Трампа, митингами, а также военная техника для его передвижения. Согласно информации источника, эти запросы поступили после того, как советники кампании экс-президента США были проинформированы о том, что Иран всё ещё активно пытается убить политика.
Уточняется, что Трамп и его штаб в последнее время стали разочаровываться в американской Секретной службе.
Читайте также:
«Я сама тебе позвоню, папик»: как Мелания Трамп соблазнила женатого политика и что он любит делать обнаженным
Кондолиза Райс: Россия, Китай и Иран делают ужасной жизнь для США
Разведка США обвинила Россию во влиянии на американцев перед выборами президента
Екатерина Коршунова