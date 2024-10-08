Разведка США обвинила Россию во влиянии на американцев перед выборами президента

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Американская разведка заявила, что Россия предпринимает попытки повлиять на избирателей в ключевых колеблющихся штатах перед президентскими выборами 5 ноября.
Об этом сообщил представитель офиса директора Национальной разведки США на специальном брифинге, не предоставив при этом конкретных доказательств.
Также представитель разведки указал, что спецслужбы не могут оценить эффективность предполагаемых попыток вмешательства. По его словам, эти действия направлены на поддержку бывшего президента Дональда Трампа. В то же время, Иран, как утверждается, оказывает поддержку вице-президенту Камале Харрис.
Россия неоднократно отвергала обвинения во вмешательстве в выборы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл эти заявления голословными, а глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал отсутствие доказательств таких утверждений.
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«Россия нацелилась на колеблющиеся штаты для проведения операций по влиянию, которые наиболее заметны именно в этих регионах», — отметил он.
Также представитель разведки указал, что спецслужбы не могут оценить эффективность предполагаемых попыток вмешательства. По его словам, эти действия направлены на поддержку бывшего президента Дональда Трампа. В то же время, Иран, как утверждается, оказывает поддержку вице-президенту Камале Харрис.
Россия неоднократно отвергала обвинения во вмешательстве в выборы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл эти заявления голословными, а глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал отсутствие доказательств таких утверждений.
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Елена Перлова