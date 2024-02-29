Байден подозревает китайские автомобили в шпионаже

Фото: сайт Кремля
Президент США Джо Байден распорядился провести расследование в отношение китайских автомобилей, которые, по его мнению, могут передавать данные американских пользователей в Китай. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Белого дома.
Байден отметил, что китайские автомобили имеют связь с телефонами, навигационными системами и критической инфраструктурой, поэтому могут передавать конфиденциальные данные о гражданах и инфраструктуре обратно в Китай.
Президент США также подчеркнул, что опасения вызваны отношениями между странами. Так, Китай вызывает озабоченность, поэтому необходимо не допустить подрыва американской национальной безопасности.
Поручение о проведении расследования Байден направил министру торговли США Джине Раймондо.
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Президент США также подчеркнул, что опасения вызваны отношениями между странами. Так, Китай вызывает озабоченность, поэтому необходимо не допустить подрыва американской национальной безопасности.
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Анастасия Чинкова