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Байден подозревает китайские автомобили в шпионаже

Байден: китайские авто могут передавать данные о пользователях в Китай
29 февраля 2024, 19:14
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент США Джо Байден распорядился провести расследование в отношение китайских автомобилей, которые, по его мнению, могут передавать данные американских пользователей в Китай. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Белого дома.
Байден отметил, что китайские автомобили имеют связь с телефонами, навигационными системами и критической инфраструктурой, поэтому могут передавать конфиденциальные данные о гражданах и инфраструктуре обратно в Китай.

Президент США также подчеркнул, что опасения вызваны отношениями между странами. Так, Китай вызывает озабоченность, поэтому необходимо не допустить подрыва американской национальной безопасности.


Поручение о проведении расследования Байден направил министру торговли США Джине Раймондо.

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Россия ввела временный запрет на экспорт бензина
Правительство РФ ввело временный запрет на экспорт бензина до 31 августа
29 февраля 2024, 18:51

Фото: iStock/bizoo_n

В России на полгода введён временный запрет на экспорт бензина. Об этом правительство РФ сообщило в своём Telegram-канале.
Отмечается, что правительством были приняты соответствующие меры для того чтобы сохранить стабильную ситуацию на рынке топлива в период наиболее повышенного спроса. Он наблюдается во время весенних полевых работ, сезона отпусков и планового ремонта нефтеперерабатывающих заводов.

Временный запрет на экспорт будет действовать с 1 марта по 31 августа.

Уточним, что запрет на экспорт не касается того топлива, которое поставляется в другие страны для оказания гумпомощи и личных целей. Также действие данной меры не распространяется на поставки в рамках международных правовых соглашений, в том числе и со странами ЕАЭС.

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#бензин
#россия
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#ограничения
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Путин ни разу не произнёс слово «санкции» в послании парламенту, указал Косачёв
Косачёв: Путин ни разу не произнёс слово «санкции» в своём послании
29 февраля 2024, 18:18

Фото: сайт Кремля

Самое важное из послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию – это то, что в нём ни разу не прозвучало слово «санкции». Об этом в интервью RT сообщил вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачёв.
По его словам, это означает, что Россия стремительно идёт вперёд по собственному пути. А политика западных стран, направленная на подавление государства, никак не влияет на Россию, тем более, с точки зрения собственных внутренних планов, подчеркнул собеседник RT.

Президент России Владимир Путин в четверг, 29 февраля озвучил послание в Федеральному собранию в Гостином дворе. В ходе выступления глава государства затронут важные вопросы, такие как повышение зарплат госслужащим, социальную газификацию, развитие отечественной промышленности и другое.

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#владимир путин
#россия
#санкции
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Шольца обвинили в раскрытии данных разведки после слов о британцах на Украине
29 февраля 2024, 18:11

Фото: сайт Кремля

Канцлера ФРГ Олафа Шольца обвинили в том что он злоупотребил данными разведки, когда заявил о присутствии британский военных на Украине. Об этом пишет The Independent.
В статье приводится заявление Шольца о том, что Германия не станет передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus, опасаясь риска прямого участия Берлина в конфликте. Тогда он намекнул на помощь Великобритании и Франции Украине.

«В понедельник он заявил, что немецкие солдаты не могут последовать примеру своих британских и французских союзников» — напоминает издание.

После этих слов экс-председатель комитета по обороне Палаты общин Великобритании заявил, что слова Шольца являются злоупотреблением разведданными. Он предположил, что Шольц сделал это намеренно для того, чтобы отвлечь внимание от нежелания Германии передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus.

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#германия
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#шольц
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В Госдуме высказались о затратах на реализацию поручений Путина
Депутат Чепа: средства на реализацию задач Путина «есть откуда брать»
29 февраля 2024, 17:46

Фото: iStock/User10095428_393

Реализация всех поручений, данных президентом России Владимиром Путиным на послании Федеральному собранию, станет серьёзной нагрузкой на государственный бюджет. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.
Он подчеркнул, что придётся внести поправки в бюджет, поскольку на него ляжет большая нагрузка. Также речь шла о долгосрочном бюджете, который, по словам Чепы необходимо просчитывать как минимум на шесть лет вперёд.

Чепа уточнил, что задачи, поставленные Путиным, рассчитаны не на этот год, а сразу на несколько лет вперёд.

Депутат также отметил важность поиска дополнительных возможностей для увеличения доходной части бюджета, что позволит реализовать все поручения в довольно краткие сроки.

В заключение Чепа подчеркнул, что средства на реализацию всех этих задач есть откуда брать, поскольку Россия – «богатейшая стран», но «просто надо работать».

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#госдума
#владимир путин
#президент
#поручение
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В Армении заявили о готовности вступить в Евросоюз
Спикер НС Армении Симонян: страна готова вступить в Евросоюз
29 февраля 2024, 17:20

Фото: iStock/Wirestock

Армения готова вступить в Евросоюз, поскольку уровень её демократии выше, чем у некоторых стран в объединении. Об этом заявил спикер Национального собрания Армении Ален Симонян в ходе брифинга в парламенте.
По его словам, страна уже сейчас готова получить статус кандидата на членство в Евросоюзе. Однако он призвал не спешить, не делать резких шагов, а как следует обдумать это решение.

Симонян добавил, что власти Армении будут исходить из того, какая политика обеспечит для республики наивысший уровень нацбезопасности.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о выходе страны из ОБСЕ. В настоящее время членство в организации заморожено.

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#армения
#евросоюз
#кандидаты
#политика
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Венгрия выступила против переизбрания фон дер Ляйен главой Еврокомиссии
29 февраля 2024, 17:05

Фото: iStock/MarinaLitvinova

Венгрия выступила против переизбрания Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомисии, поскольку принятые её решения влекут за собой ухудшение ситуации в Евросоюзе. Об этом сообщил глава МИД страны Петер Сийярто.
Он подчеркнул, что в Будапеште желают, чтобы вскоре после окончания срока действия её мандата, фон дер Ляйен больше не делала никаких заявлений и не принимала решений.

По словам Сийярто, решения политика повлияли на экономику и безопасность стран Евросоюза, а также создали проблемы во внешней политике.

Венгрия не первая страна, которая выступила против продления должностных обязанностей фон дер Ляйен. Первым с критикой выступил канцлер Германии Олаф Шольц, которого затем поддержал французский политик Флориан Филиппо.

Отмечается, что фаворитом на это место является исполняющий обязанности премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, популярность которого стремительно растёт.

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#венгрия
#евросоюз
#политика
#пост
#олаф
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«Шкурные интересы»: Востоковед Онтиков объяснил, зачем Израилю нужно вторжение в Ливан
Востоковед Онтиков: Нетаньяху может вторгнуться в Ливан, чтобы удержать власть
29 февраля 2024, 17:03

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху может начать вооружённый конфликт с Ливаном, чтобы попытаться удержать власть, об этом заявил востоковед Андрей Онтиков.
В интервью «Известиям» востоковед заявил, что палестино-израильский конфликт, который начался 7 октября 2023 года, хоть и причиняет неприятности Иерусалиму, в то же время удерживает Нетаньяху на посту правителя.

«Та операция, которая проводится в секторе Газа, не дает своих плодов. Если Нетаньяху останавливает свою операцию, то, соответственно, у него начинаются большие внутренние проблемы», — объяснил эксперт.

Онтиков считает, что израильский премьер может угодить за решётку, когда начнётся расследование атаки боевиков ХАМАС на участников музыкального фестиваля на юге Израиля. В этом случае единственное, что остаётся Нетаньяху — это поддерживать конфликт, полыхающий на Ближнем Востоке.

«Поэтому исключать войну с Ливаном, ну и конкретную наземную операцию нельзя. Развитие событий зависит от «шкурных интересов» Нетаньяху», — заключил востоковед.

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#израиль
#война
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Макрон открыто защищает нацизм, говоря об отправке сил на Украину, заявил Ортега
Ортега: Макрон объявляет об отправке сил на Украину для защиты нацизма
29 февраля 2024, 16:50

Фото: сайт Кремля

Европейские лидеры, включая президента Франции Эммануэля Макрона, открыто говорят об отправке войск на Украину для защиты нацизма. Об этом заявил президент Никарагуа Даниэль Ортега в ходе встречи с секретарём Совбеза РФ Николаем Патрушевым.
В среду, 28 февраля, Патрушев провёл в Манагуа встречу с президентом Никарагуа Даниэлем Ортегой. Они обсудили вопросы сотрудничества стран по линии силовых ведомств и министерств экономического блока.

Ортега подчеркнул, что в настоящее время западные политики открыто признают, что ждут поддержки от американских войск для защиты нацизма на Украине.

Такое заявление сделал и президент Франции Эммануэль Макрон. Ортега напомнил, что именно французская армия убила огромное количество людей в Алжире и на других оккупированных ею территориях.

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#франция
#президент
#макрон
#нацизм
#защита
#украина
#конфликт
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Информаторы о выборах проводят встречи с подмосковными трудовыми коллективами
29 февраля 2024, 16:47

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Члены участковых избиркомов проводят встречи с трудовыми коллективами по всей Московской области в рамках информирования избирателей. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.
Одно из таких мероприятий состоялось в Подольском городском округе. Председатель территориальной избирательной комиссии Ирина Гекова встретилась с сотрудниками филиала МАП №5 города Подольска Мострансавто.

Работникам филиала рассказали о сроках проведения предстоящего голосования, зарегистрированных кандидатах на пост президента России, порядке и сроках подачи заявления о голосовании по месту нахождения, возможности участия в дистанционном электронном голосовании и основаниях для голосования на дому.
«Очень много людей сейчас не имеют фактической привязки к месту регистрации. Большое число избирателей, имея в собственности жилые помещения, проживают в них без регистрации. Кто-то работает в другом регионе, кто-то планирует отпуск и будет отсутствовать по месту жительства в дни выборов. Получая информацию об альтернативных формах голосования, избиратели могут в полной мере реализовать активное избирательное право», – отметила Гекова.
Председатель ТИК ответила на вопросы избирателей и пригласила всех на выборы президента 15-17 марта.

Сейчас подмосковные информаторы проводят поквартирный обход избирателей. К работе привлечены более 15 тыс. членов участковых избирательных комиссий Подмосковья. Все они прошли специальное обучение.

Жители области могут легко отличить информаторов по внешнему виду благодаря яркой экипировке – куртке и сумке через плечо с логотипом избирательной кампании. Для качественного информирования избирателей члены УИК используют мобильное приложение «ИнформУИК». Адресное информирование избирателей продлится до 7 марта.

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#мособлизбирком
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