Байден подписал утвержденный ранее Конгрессом пакет законов об оказании помощи Украине

Фото: сайт Кремля
Президент США Джо Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину. Об этом Байден сообщил в своем телеобращении.
Напомним, Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о выделении дополнительной помощи Украине. Документ предполагает выделение военной помощи почти на 61 миллиард долларов.
По словам американского лидера, данный закон сделает Америку и мир более безопасным, а также продолжит лидерство Штатов в мире. Байден отметил, что отправка помощи Киеву начнется в ближайшее время.
Уточняется, что Вашингтон отправит Украине боеприпасы для системы противовоздушной обороны, артиллерии, ракетных систем, а также бронетехнику.
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По словам американского лидера, данный закон сделает Америку и мир более безопасным, а также продолжит лидерство Штатов в мире. Байден отметил, что отправка помощи Киеву начнется в ближайшее время.
Уточняется, что Вашингтон отправит Украине боеприпасы для системы противовоздушной обороны, артиллерии, ракетных систем, а также бронетехнику.
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Екатерина Коршунова