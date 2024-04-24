В Европе заявили о смене хода истории из-за победы России на Украине

Фото: РИА Новости/Стрингер
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что победа России в украинском конфликте изменит ход истории Евросоюза. Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.
Фон дер Ляйен отметила, что именно по этой причине Брюссель продолжит поддерживать Киев. По словам главы ЕК, Москва якобы представляет серьезную угрозу для Запада.
Фон дер Ляйен заключила, что Украина «несет тяжелое бремя» за Европу. Поэтому США и Европейский союз продолжат оказывать военную помощь киевскому режиму.
Напомним, Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о выделении дополнительной помощи Украине. Документ предполагает выделение военной помощи почти на 61 миллиард долларов.
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Фон дер Ляйен заключила, что Украина «несет тяжелое бремя» за Европу. Поэтому США и Европейский союз продолжат оказывать военную помощь киевскому режиму.
Напомним, Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о выделении дополнительной помощи Украине. Документ предполагает выделение военной помощи почти на 61 миллиард долларов.
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Екатерина Коршунова