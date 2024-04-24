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В Европе заявили о смене хода истории из-за победы России на Украине

Глава ЕК фон дер Ляйен: Победа России на Украине изменит ход истории
24 апреля 2024, 15:33
Фото: РИА Новости/Стрингер

Фото: РИА Новости/Стрингер

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что победа России в украинском конфликте изменит ход истории Евросоюза. Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.
Фон дер Ляйен отметила, что именно по этой причине Брюссель продолжит поддерживать Киев. По словам главы ЕК, Москва якобы представляет серьезную угрозу для Запада.

Фон дер Ляйен заключила, что Украина «несет тяжелое бремя» за Европу. Поэтому США и Европейский союз продолжат оказывать военную помощь киевскому режиму.



Напомним, Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о выделении дополнительной помощи Украине. Документ предполагает выделение военной помощи почти на 61 миллиард долларов.

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«Идущие на смерть»: Киев отправляет на передовую необученных бойцов старше 50 лет
Военный эксперт Литовкин: Киев отправляет бойцов ВСУ на верную смерть
24 апреля 2024, 15:35

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Киев пытается «заткнуть дыры на фронте» с помощью мужчин старше 50 лет без должной подготовки. Такое мнение выразил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.
«О каком качестве солдат можно говорить, если солдата надо готовить как минимум полгода для того, чтобы он представлял собой серьезную боевую единицу? А они гребут первых попавшихся, надевают форму, неделю занятий и вперед на фронт. Конечно, качество такого солдата ниже плинтуса», — заявил Литовкин в беседе с «Известиями».

Он также отметил, что в ВСУ служит много мужчин старше 50 лет, которые, по словам Литовкина, уже не могут быстро передвигаться, менять позиции и оперативно выполнять боевые задачи в силу возраста. Военный эксперт считает, что возрастных бойцов лучше ставить на выполнение хозяйственных задач, однако на передовую их отправлять не стоит.

Таким образом, их отправляют на верную смерть, чтобы закрыть дыры на передовой, заключил Литовкин.

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В Смоленской области семь беспилотников ВСУ атаковали объекты ТЭК
24 апреля 2024, 15:19

Фото: iStock/NiseriN

Семь ударных украинских беспилотников атаковали объекты ТЭК в Смоленской области. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал представитель экстренных служб.
Он подчеркнул, что по последним уточнённым данным, четыре беспилотника упали в Смоленском районе области, а ещё три – в Ярцевском районе.

В последнем районе около нефтебазы загорелся жилой дом. Риска перехода огня на соседние строения нет.

Ранее глава региона Василий Анохин в своём Telegram-канале написал, что пожары вспыхнули в Смоленском и Ярцевском районах. Вместе с тем, Минобороны РФ сообщило об одном украинском беспилотнике, сбитом дежурными средствами ПВО.

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#россия
#пожар
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ВС РФ показали западные трофеи, захваченные на опорнике ВСУ у Часова Яра — видео
24 апреля 2024, 15:10

Фото: iStock/NiseriN

Подразделения Ивановского гвардейского соединения ВДВ показали западное трофейное оружие.
Кадрами делится Минобороны РФ в своём Telegram-канале.

На видео бойцы ВС РФ показывают американские и канадские штурмовые винтовки, которые находятся на вооружении стран НАТО.

Накануне сообщалось, что российские военнослужащие «с колес» штурмовали позиции ВСУ на восточных окраинах Часова Яра. Как рассказал один из бойцов, боевики ВСУ не сдавались, но по их радиопереговорам было понятно, что воевать они не хотят. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#оружие
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«Своих не бросаем»: Хинштейн – о решении проблемы с депортацией добровольцев СВО
Хинштейн: МВД решает проблему с депортацией добровольцев из Сербии и ПМР
24 апреля 2024, 14:54

Фото: iStock/zim286

Главное управление МВД России по вопросам миграции занимается решением проблемы с депортацией и дальнейшим заключением под стражу добровольцев из Сербии и Приднестровья. Об этом в своём Telegram-канале написал глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.
Ранее депутат писал, что Сербия требует выдать ей Александра Йокича, который участвует в боевых действиях в зоне СВО на стороне российской армии. На родине ему грозит до 25 лет лишения свободы по уголовной статье за наёмничество.

Хинштейн подчеркнул, что за дело взялась полиция. В настоящее время сербу оформляют временное убежище, а добровольцу из Приднестровья – вид на жительство. Сложности возникают с Йокичем, который заключал контракт не напрямую с Минобороны России, а с добровольческими формированиями в ДНР.

Однако депутат уже связался с главой ДНР Денисом Пушилиным, который в ближайшее время направит ходатайство на имя президента России с просьбой рассмотреть предоставление ветерану боевых действий гражданства РФ.

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#мвд
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«Венное дело» показало горы тел солдат ВСУ в лесопосадках под Авдеевкой
24 апреля 2024, 14:47

Фото: iStock/FlyMint Agency

Обозреватели Telegram-канала «Военное дело» опубликовали видеокадры, которые были сняты российскими бойцами в лесополосе на Авдеевском направлении.
По словам российских военнослужащих, в нескольких километрах от Авдеевки лежат горы трупов украинских солдат. Тела погибших украинцев лежат под открытым небом, не нужные командованию и сослуживцам.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что ВСУ уже больше месяца не эвакуируют тела своих сослуживцев, погибших в боях у Белогоровки в Луганской Народной Республике. Марочко отмечает, что на некоторых позициях очень сложно даже находиться из-за неубранных тел убитых украинских военных.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
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Песков: позиция России по санитарной зоне для защиты от ракет ВСУ не изменилась
24 апреля 2024, 14:22

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ не меняет позицию по санитарной зоне для защиты российских городов от украинских ракет. Об этом Песков сообщил журналистам.
Представитель Кремля неоднократно подчеркивал, что «санитарная зона» позволит обезопасить российские регионы от ударов ВСУ и отодвинет линию боевого соприкосновения от приграничных районов России.

Ранее российский лидер Владимир Путин не исключил создания «санитарной зоны». По мнению президента, наша страна будет вынуждена создать ее на сегодняшних территориях, которые подчинены киевскому режиму.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Алаудинов: ВС РФ ежедневно продвигаются и освобождают населенные пункты
24 апреля 2024, 12:57

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские военные каждый день освобождают значимые населенные пункты в зоне СВО. Об этом заявил генерал-майор, командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ Апты Алаудинов в эфире телеканала «Россия-24».
Он отметил, что наши военные ежедневно освобождают достаточно серьезные участки.

Ранее Алаудинов назвал сроки окончания специальной военной операции. По его словам, фортификации, создаваемые украинскими боевиками действительно достаточно серьезные, но российская армия намерена сделать все, «чтобы в этом году СВО реально завершилась». Он подчеркнул, что нет такой силы, которая сумела бы остановить ВС РФ от выполнения поставленных президентом России Владимиром Путиным задач. Российские бойцы очень хорошо подготовлены.

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#военные
#армия
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#сво
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«Надежда потеряна»: Поддерживавший Украину Козырев* признался, что больше не верит в Киев
Музыкальный критик Козырев* признался, что больше не верит в победу Украины
24 апреля 2024, 12:45

Фото: iStock/Jakub Laichter

Надежда в победу Украины потеряна, заявил музыкальный критик Михаил Козырев* в разговоре с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров).
«У меня были большие надежды, связанные с контрнаступлением. Просто я пытаюсь уловить какой-то проблеск надежды, что может Украина победить на поле боя с помощью всей этой техники, которую еще и нормально предоставить не могут», — прокомментировал сложившуюся ситуацию Козырев*.

В это время Вооружённые силы Украины действительно активно теряют свои позиции на полях специальной военной операции. Так, ВС РФ активно продвигаются на Донецком направлении, еженедельно освобождая всё новые населённые пункты. Не лучше ситуация для украинской армии складывается и на Донецком направлении. Как сообщил Forbes, за последние несколько недель свои позиции покинули две бригады ВСУ.

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*Признан иностранным агентом на территории РФ
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#всу
#вс рф
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Хинштейн: участвовавшего в СВО добровольца из Сербии могут посадить на 25 лет
Хинштейн: добровольца из Сербии могут депортировать за участие в СВО
24 апреля 2024, 12:19

Фото: iStock/Prostock-Studio

Добровольцу из Сербии, участвующему в СВО на стороне российских войск, грозит депортация на родину и тюремное заключение на 25 лет по статье о наёмничестве. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.
Отмечается, что военнослужащий Александр Йокич участвовал в освобождении Мариуполе, сражался на Угледарском направлении. Он награждён Георгиевским крестом IV и III степени и медалью «За освобождение Мариуполя». В ходе боёв он получил ранение.

По словам Хинштейна, военному четыре года отказывали в получении российского гражданства. Всё из-за того, что он подписывал контракт с ДНР, а не напрямую с Минобороны России. При этом депутат подчеркнул, что не видит оснований в отказе, поскольку республика входит в состав РФ.

Хинштейн заявил, что иностранцы, рискующие своей жизнью ради России, не будут брошены. В связи с этим он анонсировал законопроект, который вскоре будет внесён в Госдуму. Согласно этому документу, предлагается запрещать выдавать другим странам иностранцев-ветеранов, если им грозит преследование за участие в СВО.

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