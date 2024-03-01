Байден подписал временный бюджет американского правительства

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Американский лидер Джозеф Байден подписал временный бюджет правительства Соединённых Штатов, чтобы продолжить его функционирование, об этом сообщили в Белом доме.
Установленные ранее лимиты финансирования действовали до 1 и 8 марта, сегодня же их продлили до 8 и 22 числа соответственно. Таким образом сотрудники правительства смогут доделать свои бюджеты на текущий год и избежать шатдауна.
Отмечается, что обе правящие партии Соединённых Штатов уже согласовали шесть законопроектов, предусматривающих финансирование в различных правительственных сферах. Их должны подписать до 8 марта.
Ещё шесть пакетов, касающихся, в том числе, зарубежных операций, должны принять до 22 марта.
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Отмечается, что обе правящие партии Соединённых Штатов уже согласовали шесть законопроектов, предусматривающих финансирование в различных правительственных сферах. Их должны подписать до 8 марта.
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Евгения Парфентьева