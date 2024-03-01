«Не имеют права»: В США резко высказались о просьбах Украины

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Украина не имеет права требовать от США ещё большей поддержки, с таким заявлением выступил бывший советник американского президента Рональда Рейгана Даг Бэндоу в статье для журнала American Conservative.
«Конечно, украинцы имеют право сражаться до бесконечности, если они этого хотят. Однако они не имеют права требовать американской поддержки», — прокомментировал ситуацию Бэндоу.
Политик считает, что пришло то время, когда Соединённые Штаты должны сосредоточиться на поиске путей для мирного решения сложившейся ситуации, поскольку даже вся там помощь, которую всё это время Америка старалась оказывать ВСУ, не спасает украинскую армию от тотальных неудач и провалов на полях специальной военной операции.
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Евгения Парфентьева