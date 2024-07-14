Байден поговорил с Трампом после стрельбы на митинге

Фото: iStock/rarrarorro
Президент США Джо Байден поговорил по телефону с Дональдом Трампом, по которому стреляли во время митинга в Пенсильвании. Об этом сообщили в Белом доме.
В субботу вечером Байден провёл телефонный разговор с Трампом, подчеркнули в пуле Белого дома.
Стрельба произошла в ходе выступления Трампа перед избирателями в Пенсильвании. Снайпер совершил несколько выстрелов, попав в ухо политика. Трампа госпитализировали, он находится в больнице. Стрелка, тем временем, ликвидировали.
Байден в связи со случившимся сделал специальное обращение к нации, а также приказал на время остановить трансляцию всех агитационных роликов по телевидению.
Читайте также:
«Потерял много крови»: Трамп рассказал о ранении после покушения
Два человека находятся в критическом состоянии после стрельбы на митинге Трампа
Байден пока отказался называть стрельбу в Трампа покушением на него
Стрельба произошла в ходе выступления Трампа перед избирателями в Пенсильвании. Снайпер совершил несколько выстрелов, попав в ухо политика. Трампа госпитализировали, он находится в больнице. Стрелка, тем временем, ликвидировали.
Байден в связи со случившимся сделал специальное обращение к нации, а также приказал на время остановить трансляцию всех агитационных роликов по телевидению.
Читайте также:
«Потерял много крови»: Трамп рассказал о ранении после покушения
Два человека находятся в критическом состоянии после стрельбы на митинге Трампа
Байден пока отказался называть стрельбу в Трампа покушением на него
Анастасия Чинкова