Байден пока отказался называть стрельбу в Трампа покушением на него

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Президент США Джо Байден сообщил, что пока не может назвать стрельбу на митинге в Пенсильвании покушением на Дональда Трампа, поскольку не обладает всеми необходимыми для этого фактами. Об этом глава государства сообщил в ходе своего специального обращения к нации, которое транслировал телеканал CNN.
Он подчеркнул, что имеет своё мнение касаемо данной ситуации. Однако у него нет фактов для того, чтобы точно утверждать о покушении.
Также Байден заявил, что рад, что с Трампом в конечном счёте всё хорошо и сообщил о планах встречи с ним.
Президент объявил, что в Америке нет места насилию, подчеркнув, что произошедшее будет тщательно расследовано.
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Также Байден заявил, что рад, что с Трампом в конечном счёте всё хорошо и сообщил о планах встречи с ним.
Президент объявил, что в Америке нет места насилию, подчеркнув, что произошедшее будет тщательно расследовано.
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Анастасия Чинкова