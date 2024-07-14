«Потерял много крови»: Трамп рассказал о ранении после покушения

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Экс-президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что в результате стрельбы пуля пробила ему верхнюю часть правого уха, отчего он потерял много крови.
Также он подтвердил, что стрелявшего в него мужчину ликвидировали. Однако в данный момент его личность не установлена.
Трамп выразил благодарность Секретной службе США и всем правоохранительным органам, которые быстро среагировали на стрельбу. А также выразил соболезнования семье погибшего зрителя.
Как сообщил сын политика, в настоящее время Трамп по-прежнему находится в больнице.
Покушение на Трампа произошло в субботу во время его выступления перед избирателями в штате Пенсильвания. Неизвестный произвёл девять выстрелов, по касательной задев Трампа.
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Трамп выразил благодарность Секретной службе США и всем правоохранительным органам, которые быстро среагировали на стрельбу. А также выразил соболезнования семье погибшего зрителя.
Как сообщил сын политика, в настоящее время Трамп по-прежнему находится в больнице.
Покушение на Трампа произошло в субботу во время его выступления перед избирателями в штате Пенсильвания. Неизвестный произвёл девять выстрелов, по касательной задев Трампа.
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Анастасия Чинкова