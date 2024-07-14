Два человека находятся в критическом состоянии после стрельбы на митинге Трампа

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Один человек погиб, двое находятся в критическом состоянии после стрельбы на митинге Дональда Трампа в Пенсильвании. Об этом сообщила секретная служба США.
Отмечается, что в результате стрельбы был смертельно ранен один из зрителей. Также ранены и находятся в критическом состоянии ещё два человека.
Ранее сообщалось, что был ликвидирован стрелок, совершивший покушение на экс-президента США Дональда Трампа. Во время его выступления перед избирателями в штате Пенсильвания неизвестный произвёл несколько выстрелов. Одна из пуль задела политика, которого с окровавленным ухом оперативно вывели со сцены. Инцидент расследуется как покушение на убийство.
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Анастасия Чинкова