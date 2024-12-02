Джо Байден (Фото: kremlin.ru)
Нынешний президент США Джо Байден помиловал своего сына Хантера по двум уголовным делам, передает пресс-служба Белого дома.
Ранее газета Politico писала, что у избранного президента США Дональда Трампа есть длинный «список мести» с именами тех, кому он пообещал отомстить после победы на выборах. Прежде всего, туда включены нынешний президент США Джо Байден, его сын Хантер и остальная часть семьи Байденов. Камала Харрис , политическая соперница на выборах, также присутствует в списке.
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Александр Климов