Трамп номинировал отца своего зятя Кушнера на должность посла США во Франции

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)
Избранный президент США Дональд Трамп объявил, что назначил отца своего зятя на должность посла во Франции. Об этом политик заявил в соцсети Truth Social.
По словам политика, Чарльз является основателем и президентом Kushner Company, «одной из крупнейших и наиболее успешных частных компаний по недвижимости в стране». Старший сын Чарльза, Джаред, был старшим советником администрации Трампа во время его первого президентского срока, как и его жена и дочь.
Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов не сможет повторно назначить своих детей на должности в администрации.
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Александр Климов