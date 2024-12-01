В победе Трампа увидели угрозу для сына Байдена

Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)
Адвокаты сына президента США Джо Байдена Хантера считают, что победа Дональда Трампа на президентских выборах представляет угрозу для их клиентов. Об этом сообщает The Washington Post (WP).
Юристы начали публичную «агрессивную защиту» сына Байдена, ожидается, что он скоро будет осужден по уголовному делу за уклонение от уплаты налогов и нарушение при хранении оружия. Издание также отмечает, что время до инаугурации Трампа 20 января 2025 года, за которое Байден мог бы помиловать сына, сокращается.
По их словам, Трамп «добавил сына американского президента в свой список врагов».
Ранее Politico писало, что у Трампа есть длинный «список мести», содержащий имена людей, которым он пообещал отомстить после победы на выборах.
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«Теперь, когда исход выборов известен, угроза в адрес Хантера совершенно реальна», – цитирует газета часть доклада адвокатов.
По их словам, Трамп «добавил сына американского президента в свой список врагов».
Ранее Politico писало, что у Трампа есть длинный «список мести», содержащий имена людей, которым он пообещал отомстить после победы на выборах.
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Александр Климов