Байден высказался об угрозах в адрес команды Трампа

Джо Байден (Фото: kremlin.ru)
Нынешний американский лидер Джо Байден заявил, что администрация США активно занимается угрозами команде избранного президента Дональда Трампа. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, власти США совместно с ФБР расследуют случаи ложных вызовов полиции (своттинга), а также угроз в адрес будущих членов кабинета Трампа.
Ранее российский лидер Владимир Путин предупредил, что Трамп все еще не в безопасности и существует угроза его жизни.
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«Мы усердно работаем с ФБР», – высказался Байден, отвечая на вопрос касательно данных угроз.
Ранее российский лидер Владимир Путин предупредил, что Трамп все еще не в безопасности и существует угроза его жизни.
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Александр Климов