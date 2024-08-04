Байден попросил Нетаньяху «прекратить нести чушь»

Фото: сайт Кремля
Американский президент Джо Байден провел телефонные переговоры с с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщает Channel 12.
В ходе разговора президент США потребовал от политика прекратить врать по переговорам о заложниках.
Байден в грубой форме заявил о необходимости прекратить огонь в регионе и призвал Израиль заключить соглашение с ХАМАС.
Нетаньяху поспешил заверить американского президента в том, что настойчиво добивается прогресса в переговорах с палестинским движением. Байден оборвал собеседника фразой: «Прекратите нести чушь».
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Байден в грубой форме заявил о необходимости прекратить огонь в регионе и призвал Израиль заключить соглашение с ХАМАС.
Нетаньяху поспешил заверить американского президента в том, что настойчиво добивается прогресса в переговорах с палестинским движением. Байден оборвал собеседника фразой: «Прекратите нести чушь».
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Анастасия Хохлова