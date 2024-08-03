Белый дом: Байден поднялся в пустой самолет, чтобы отблагодарить экипаж

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Белый дом объяснил, почему президент США Джо Байден поднялся на борт самолета, использовавшегося для обмена пленными. По словам заместителя пресс-секретаря Эндрю Бейтса, Байден хотел поблагодарить экипаж самолета.