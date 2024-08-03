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Белый дом: Байден поднялся в пустой самолет, чтобы отблагодарить экипаж

03 августа 2024, 05:51
kremlin

kremlin

Белый дом объяснил, почему президент США Джо Байден поднялся на борт самолета, использовавшегося для обмена пленными. По словам заместителя пресс-секретаря Эндрю Бейтса, Байден хотел поблагодарить экипаж самолета.
Байден провел на пустом борту две минуты. Вице-президент Камала Харрис в это время находилась возле самолета.

Вечером 1 августа на военно-морской базе США Эндоюс, штат Мэриленд, состоялась торжественная церемония встречи граждан США, освобожденных в ходе крупного обмена заключенными. На борту самолета находились журналисты Эван Гершкович и Алсу Курмашева*, а также бывший морской пехотинец Пол Уилан.



Президент России Владимир Путин также встретился с участниками обмена политзаключенными на трапе самолета в московском аэропорту Внуково-2.

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* признана иноагентом
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