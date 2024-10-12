Байден поручил Пентагону организацию президентской охраны Трампа

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Президент США Джо Байден поручил Пентагону помочь обеспечить безопасность своего предшественника Дональда Трампа, как если бы он был нынешним главой государства. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.
Байден пошутил, что любое военное оборудование, запрошенное окружением политика, будет доставлено, «если только это не истребители F-15».
Ранее Джо Байден пошутил о возвращении в президентскую гонку. Один из репортеров спросил президента, не собирается ли он пересмотреть свое решение о снятии с выборов и вернуться в президентскую гонку. Байден ответил: «Я вернулся».
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Александр Климов