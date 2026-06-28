Байден потерялся на сцене и не мог найти выход

28 июня 2026, 07:18

NYP: Байден не мог найти выход со сцены после выступления в Мэриленде

Джо Байден (Фото: kremlin.ru)

Бывший президент США Джо Байден вновь потерялся на сцене во время гала-вечера Демократической партии. Об этом пишет газета New York Post (NYP).