Байден потерялся на сцене и не мог найти выход
Бывший президент США Джо Байден вновь потерялся на сцене во время гала-вечера Демократической партии. Об этом пишет газета New York Post (NYP).
Экс-глава Белого дома выступил в штате Мэриленд с речью, в которой защищал свою политику и критиковал нынешнего американского лидера Дональда Трампа.
В ходе выступления 83-летний политик прищуривался, глядя в телесуфлер, и громко кашлял. В конце речи он произнес знакомый лозунг о способности страны преодолевать трудности, а потом ему потребовалась помощь, чтобы понять, с какой стороны можно уходить со сцены.
По данным издания, Байден, пытаясь выстроить «наилучший маршрут», указывал то на одну, то на другую сторону, после чего развернулся спиной к зрителям и покинул сцену. Бывший президент неоднократно сталкивался с подобными ситуациями — он известен забывчивостью, путаницей в мыслях и тем, что называл людей чужими именами.
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