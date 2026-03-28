Охранник жены Байдена случайно открыл огонь в машине

28 марта 2026, 11:56

Охранник Джилл Байден случайно выстрелил себе в ногу в аэропорту Филадельфии

Джо и Джилл Байден (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Сотрудник Секретной службы США, входивший в подразделение по охране бывшей первой леди Джилл Байден, случайно выстрелил себе в ногу. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на представителей ведомства.





Все произошло в международном аэропорту Филадельфии. Предварительно, агент ранил себя из табельного оружия, когда сидел в служебном автомобиле без опознавательных знаков. Мужчину доставили в местную больницу, его состояние оценивается как стабильное.

«Агент получил ранение в результате непреднамеренного выстрела из огнестрельного оружия», — сообщил пресс-секретарь Энтони Гульельми.