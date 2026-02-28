Достижения.рф

Байдену после слов о Путине пришлось помогать спуститься с лестницы — видео

После речи о Путине в Южной Каролине Байдену помогли спуститься с лестницы
Джо Байден (Фото: kremlin.ru)

Бывший президент США Джо Байден не смог самостоятельно спуститься с лестницы после выступления в Южной Каролине. Об этом сообщает РИА Новости.



В своей речи экс-глава Белого дома заявил, что встречался с президентом России Владимиром Путиным чаще, чем любой другой мировой лидер.

Завершив выступление, 82-летний политик начал спускаться по ступеням. Левой рукой он держался за поручень, а правую протянул стоявшему рядом, предположительно, помощнику или охраннику. Тот взял его за руку, поддержал за поясницу и проводил до конца лестницы.


На этот раз обошлось без падений, однако за время своего президентства Байден неоднократно становился героем подобных инцидентов. Например, он споткнулся на сцене в Филадельфии и чуть не упал с трапа самолета в Детройте.

Лидия Пономарева

