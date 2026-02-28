Байдену после слов о Путине пришлось помогать спуститься с лестницы — видео

28 февраля 2026, 08:36

После речи о Путине в Южной Каролине Байдену помогли спуститься с лестницы

Джо Байден (Фото: kremlin.ru)

Бывший президент США Джо Байден не смог самостоятельно спуститься с лестницы после выступления в Южной Каролине. Об этом сообщает РИА Новости.