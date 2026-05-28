«Боже мой, у него инсульт»: Байден до смерти напугал жену на дебатах с Трампом

28 мая 2026, 01:35

Жена Байдена решила, что у него случился инсульт на дебатах с Трампом

Джо Байден (Фото: РИА Новости / Стрингер)

Бывшая первая леди США Джилл Байден откровенно рассказала о своих переживаниях после предвыборных дебатов 2024 года с участием ее супруга Джозефа. Ее слова прозвучали в эфире CBS News Sunday Morning.





Первые теледебаты между Байденом и нынешним президентом США Дональдом Трампом прошли в июне и получили крайне негативную оценку в американских и мировых СМИ. По общему мнению, демократ выступил неудачно: он терял нить рассуждений, говорил тихо и выглядел растерянным.



«Когда я смотрела на это, я подумала: "Боже мой, у него инсульт". И это напугало меня до смерти», – сказала Джилл Байден.