Байден в среду объявит о выделении нового пакета помощи Украине

Президент США Джо Байден позже в среду объявит о выделении Украине нового пакета помощи. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга.
Отмечается, что у главы государства запланирован разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. По итогам этих переговоров будет объявлено о «значительном» пакете помощи в области обеспечения безопасности для Украины.
Ранее в этот день генсек НАТО Марк Рютте указал на стремление альянса к достижению объёмов военной помощи Украине в размере 40 миллиардов евро. Он подчеркнул, что за первую половину текущего года страны-участницы блока отправили Украине помощь объёмом 20,9 миллиарда евро.
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Анастасия Чинкова