Политолог Блохин раскрыл будущее США после признания независимости Палестины

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Норвегия, Ирландия и Испания в среду 22 мая официально признали независимость Палестины.
Действия Израиля, направленные против Палестины, вызывают ненависть по всему миру, заявил в беседе с «Радио 1» политолог Константин Блохин.
В первую очередь, недовольства наблюдаются среди простых граждан, которые устраивают массовые волнения не только в арабских государствах, но и в Западной Европе, и в США.
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В первую очередь, недовольства наблюдаются среди простых граждан, которые устраивают массовые волнения не только в арабских государствах, но и в Западной Европе, и в США.
«Протесты вызывают гнев, и правительства государств пытаются эти протесты затушить, поэтому, скорее всего, ставка делается на умиротворение собственного населения, а не на кардинальное изменение вектора своей политики», – подчеркнул Блохин.Израиль является главным союзником США. Говоря о дальнейшей судьбе Штатов на фоне принятия таких решений в пользу Палестины, политолог призвал не судить о мировой позиции США по состоянию их союзников.
«Если завтра по щелчку пальцев от США откажутся все их союзники, исчезнет сеть американских военных баз по всему миру, Соединённые Штаты всё ещё будут грозной могучей силой, они всё равно будут в списке великих держав. Но ключевым моментом является то, что США – не единственная сверхдержава, а лишь одна из», – отметил эксперт.Кроме того, он добавил, что процесс признания Палестинского государства идёт уже больше полувека. Но всё это время главным препятствием является позиция США, для которых Израиль является главным союзником. А он, в свою очередь, никак не может признать независимость Палестины, поскольку это то же, что «расписаться в собственной недееспособности».
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Анастасия Чинкова