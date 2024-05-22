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Политолог Блохин раскрыл будущее США после признания независимости Палестины

Политолог Блохин: США являются преградой для признания суверенитета Палестины
22 мая 2024, 12:44
Фото: iStock/zefart

Фото: iStock/zefart

Норвегия, Ирландия и Испания в среду 22 мая официально признали независимость Палестины.
Действия Израиля, направленные против Палестины, вызывают ненависть по всему миру, заявил в беседе с «Радио 1» политолог Константин Блохин.

В первую очередь, недовольства наблюдаются среди простых граждан, которые устраивают массовые волнения не только в арабских государствах, но и в Западной Европе, и в США.



«Протесты вызывают гнев, и правительства государств пытаются эти протесты затушить, поэтому, скорее всего, ставка делается на умиротворение собственного населения, а не на кардинальное изменение вектора своей политики», – подчеркнул Блохин.
Израиль является главным союзником США. Говоря о дальнейшей судьбе Штатов на фоне принятия таких решений в пользу Палестины, политолог призвал не судить о мировой позиции США по состоянию их союзников.

«Если завтра по щелчку пальцев от США откажутся все их союзники, исчезнет сеть американских военных баз по всему миру, Соединённые Штаты всё ещё будут грозной могучей силой, они всё равно будут в списке великих держав. Но ключевым моментом является то, что США – не единственная сверхдержава, а лишь одна из», – отметил эксперт.
Кроме того, он добавил, что процесс признания Палестинского государства идёт уже больше полувека. Но всё это время главным препятствием является позиция США, для которых Израиль является главным союзником. А он, в свою очередь, никак не может признать независимость Палестины, поскольку это то же, что «расписаться в собственной недееспособности».

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#палестина
#государство
#израиль
#сша
#политика
Вячеслав Володин прибыл в Тегеран на траурную церемонию прощания с Сейедом Эбрахимом Раиси
Спикер ГД Володин прибыл в Тегеран на церемонию прощания с Раиси
22 мая 2024, 12:52

Фото: пресс-служба ГД

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прибыл в Тегеран на траурную церемонию прощания с главой Ирана Сейедом Эбрахимом Раиси. Об этом сообщили в пресс-службе ГД.
«Вячеслав Володин прибыл в Тегеран на траурную церемонию прощания с Сейедом Эбрахимом Раиси»,— сказано в сообщении.
Отмечено, что председатель ГД выполняет поручение президента России Владимира Путина и представляет страну на траурной церемонии.

Вертолет, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси, а также глава иранского МИДа Хосейн Амир Абдоллахиан и другие официальные лица, упал в районе Верзеган на северо — западе Ирана 19 мая. Гибель президента Раиси подтвердил 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури.

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#мир
#иран
#госдума
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Китай объявил о санкциях против 12 американских компаний
22 мая 2024, 12:26

Фото: iStock/ffikretow

Китай ввёл санкции против 12 военно-промышленных компаний США за продажу оружия Тайваню и как ответные меры на санкции против предприятий КНР за сотрудничество с Россией. Об этом сообщает МИД КНР.
Согласно сообщению, США долго игнорировали справедливую позицию Китая по конфликту на Украине и вводили различные санкции против китайских предприятий за сотрудничество с Россией.

Тем временем Штаты продолжали продавать оружие Тайваню, вмешиваясь во внутренние дела Китая и нанося ущерб суверенитету и территориальной целостности КНР.

«Китай принял решение ввести контрмеры в отношении 12 военно-промышленных предприятий США и 10 их топ-менеджеров», — говорится в заявлении МИД КНР.

Санкции вступают в силу в среду, 22 мая.

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#сша
#санкции
#оружие
#китай
#сотрудничество
#мид
#ущерб
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В Совфеде одобрили закон о создании открытого реестра должников по алиментам
22 мая 2024, 12:10

Фото: iStock/Andrey Zhuravlev

В среду на заседании СФ одобрил закон, предполагающий создание открытого реестра должников по алиментам. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что в этом реестре рискуют появиться 133 000 человек. По словам замглавы министерства юстиции Андрея Логинова, это будет являться мерой дополнительного морального воздействия. Сообщается, что речь идет о тех, кто уже разыскивается, либо о тех, кто привлекается по «соответствующей статье КоАП за хроническую невыплату».

Должника в течение суток будет уведомлять о включении в реестр или исключении из него. Это будет делаться с помощью телеграммы и смс-сообщения, а также иными установленными законодательством способами.

В октябре прошлого года правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о создании реестра должников по алиментам. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#коап
#смс
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СВР: покушение на Фицо демонстрирует переход глобалистских элит к террору
22 мая 2024, 12:00

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо указывает на переход глобалистских тоталитарно-либеральных элит к открытому политическому террору против инакомыслящих. Об этом заявляет Служба внешней разведки РФ.
По данным СВР, среди руководства США и Европы растёт раздражение объективным процессом изменения геополитических реалий и укреплением позиций национально ориентированных политических сил.

«Покушение на председателя правительства Словакии Роберта Фицо 15 мая показывает, что глобалистские тоталитарно-либеральные элиты в условиях, когда не удается сохранить свою гегемонию "цивилизованными методами", переходят к открытому политическому террору против своих оппонентов», — говорится в сообщении ведомства.

При этом уточняется, что подобные методы принимаются для запугивания «инакомыслящих».

В СВР также провели аналогию между покушением на Фицо и резонансными убийствами Мартина Лютера Кинга и Улофа Пальме, которые пытались пойти против мейнстрима. В ведомстве подчеркнули, что, к счастью, премьер-министр Словакии выжил после покушения.

Напомним, 15 мая премьер-министр Словакии Роберт Фицо пострадал в результате стрельбы около здания, где проводилось выездное заседание правительства страны. Политик получил ранения в грудь, живот и конечности.

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«Есть тёмные стороны»: Стало известно, кому может быть выгодна авиакатастрофа с Раиси
Hürriyet рассказала о «темных сторонах» истории с гибелью Раиси
22 мая 2024, 11:30

Фото: сайт Кремля

Авиакатастрофа, которая повлекла за собой гибель президента и главы МИД Ирана, выгодна Израилю, но этот инцидент имеет темные стороны. Об этом пишет турецкая газета Hürriyet.
«Что касается убийства президента Раиси, выгодно ли оно Израилю? Выгодно. Каждый инцидент, который будоражит Иран, выгоден Израилю», — сообщил журналист издания.

По его словам, в крушении вертолета есть темные стороны, которые необходимо прояснить.

19 мая мировые СМИ облетела новость о том, что вертолет президента Ирана потерпел крушение в горах из-за непогоды. На борту также находились глава МИДа Хосейн Амир Абдоллахиян, имам мечети иранского города Тебриза Мухаммед Али аль-Хашем, а также губернатор провинции Восточный Азербайджан. Гибель президента Ирана Эбрахима Раиси и его делегации подтвердил вице-президент страны Мохсен Мансури. В настоящее время Иран потрясён смертью своего президента Эбрахима Раиси.

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В Финляндии высказались об идее Минобороны РФ по уточнению госграницы
Глава МИД Валтонен: Финляндия прорабатывает детали по обновлению госграниц
22 мая 2024, 10:41

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

МИД Финляндии «прорабатывает детали» после предложения Минобороны России пересмотреть координаты российских морских границ в Балтийскои море. Об этом сообщила глава финского ведомства Элина Валтонен.
Во вторник, 21 мая, Минобороны РФ предложило уточнить и обновить координаты государственной границы в акватории Балтийского моря. Данная мера, по сообщениям ведомства, обусловлена тем, что исходные границы России в Финском заливе не имеют продолжения и не замыкаются на территорию страны, что не позволяет точно определить внешнюю границу России в её внутренних морских водах. В данный момент соответствующий нормативный акт подготавливается. Он должен вступить в силу в январе следующего года.

Валтонен отметила, что в Конвенции ООН по морскому праву имеются положения об определении морских зон прибрежных государств, включая их пересмотр. Она выразила надежду на то, что Россия будет принимать решения с учётом положений этого документа.

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#минобороны рф
#мид
#оон
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Король Бахрейна прибудет в Россию по приглашению Путина
Король Бахрейна приедет в Россию для переговоров в среду
22 мая 2024, 10:30

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа прибудет в Россию по приглашению президента страны Владимира Путина. Об этом сообщает государственное агентство BNA.
Отмечается, что визит лидера состоится в среду, 22 мая. В ходе встречи с Путиным будут проведены переговоры, посвящённые двустороннему сотрудничеству, развитию региональной и международной ситуации.

Кроме того, на переговорах будет затронута тема результатов 33-го арабского саммита, прошедшего в Бахрейне 16 мая. По итогам этой встречи арабские лидеры приняли декларацию с призывом разместить в секторе Газа международных миротворцев. Они будут находиться там до тех пор, пока не будет реализовано решение о создании двух независимых государств.

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#россия
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#встреча
#переговоры
#политика
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В СВР указали на стремления США подключиться к расследованию покушения на Фицо
22 мая 2024, 10:08

Фото: iStock/rarrarorro

Тотально-либеральные элиты переходят к открытому политическому террору, на что указывает покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР).
В ведомство поступили сведения о том, что к расследованию покушения стремятся подключиться госорганы США. Это необходимо для того, чтобы направить дело в выгодное для них русло, а именно, предотвратить раскрутку темы политического терроризма в Европе и возможного внешнего следа в этом инциденте.

Для достижения этой цели Соединённые Штаты совместно с их союзниками в Европе настойчиво пытаются утвердить версию о том, что покушение совершил преступник-одиночка, недовольный снижением уровня демократии в Словакии.

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#роберт фицо
#сша
#расследование
#политика
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NRK: Норвегия официально признала независимость Палестины
22 мая 2024, 09:40

Фото: iStock/zefart

Норвегия официально признала независимость Палестинского государства, об этом сообщает NRK со ссылкой на заявление премьер-министра и главы МИД королевства на пресс-конференции.
Уточняется, что решение вступит в силу 28 мая.

Норвегия стала десятым государством-членом Европейского союза, которое признало независимость Палестинского государства.

Ранее газета Politico сообщала, что 22 мая государственность Палестины могут признать Норвегия, Ирландия и ещё одна европейская страна. Предположительно, с таким заявлением могут выступить Бельгия, Мальта, Норвегия или Словения, поскольку ранее они заявляли о подобных намерениях. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#палестина
#евросоюз
#норвегия
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