США нашли себе новую «Украину», пишет Politico

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Республиканцы обвинили администрацию президента США Джо Байдена в выделении десятков миллионов долларов войскам Кении, вместо того, чтобы направить эти средства на помощь Украине. Об этом пишет издание Politico.
Отмечается, что в начале мая администрация американского президента, имея чрезвычайные президентские полномочия, одобрила пакет военной помощи для Кении в размере 60 миллионов долларов. Эти средства кенийская армия потратит на введение миротворческих войск в Гаити, которые займутся борьбой с бандитизмом.
Неназванный член Республиканской партии заявил, что такие действия Белого дома приводят к тому, что между Украиной и Гаити возникает борьба за американские ресурсы.
Республиканцы недовольны тем, что помощь обоим государствам исходит из одних и тех же источников. Также чиновники сомневаются, что американский план по Гаити приведёт к успеху, поскольку в нём нет указания конкретных сроков, что, в свою очередь, не даёт полного представления о количестве средств, которые будут выделены на урегулирование кризиса в будущем.
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Неназванный член Республиканской партии заявил, что такие действия Белого дома приводят к тому, что между Украиной и Гаити возникает борьба за американские ресурсы.
Республиканцы недовольны тем, что помощь обоим государствам исходит из одних и тех же источников. Также чиновники сомневаются, что американский план по Гаити приведёт к успеху, поскольку в нём нет указания конкретных сроков, что, в свою очередь, не даёт полного представления о количестве средств, которые будут выделены на урегулирование кризиса в будущем.
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Анастасия Чинкова