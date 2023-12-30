Байден предупредил об угрозах для НАТО из-за Украины

Фото: сайт Кремля
Президент США Джо Байден выразил обеспокоенность по поводу угроз, с которыми может столкнуться НАТО в связи с обострением ситуации вокруг Украины. Он также призвал своих соотечественников гордиться помощью, оказанной Киеву, передает РИА Новости.
Байден высказался о действиях России в украинском конфликте и назвал воздушные атаки российских военных самыми масштабными с начала специальной операции. По его словам, поставленные американские системы противовоздушной обороны (ПВО), переданные Киеву, смогли перехватить российские дроны и гиперзвуковые ракеты.
Глава США также отметил, что ставки выходят за рамки Украины. Это оказывает влияние на деятельность НАТО, безопасность Европы и перспективы трансатлантических отношений. С точки зрения Байдена, действия России представляют угрозу для некоторых союзников НАТО, что увеличивает риски вовлечения США в данный конфликт.
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«Однако до тех пор, пока Конгресс не предпримет действия после нового года, мы не сможем продолжать поставлять оружие и важные системы ПВО, необходимые для Украины. Конгресс должен немедленно реагировать», — подчеркнул он.
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Артем Кузьмин